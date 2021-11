Trước đại chiến Man City, Solskjaer mạnh miệng: MU là đội bóng số 1 thế giới!

TPO - HLV Solskjaer cho rằng những thành công gần đây của Man City không thể giúp đội bóng cùng thành phố đuổi kịp thành tựu của MU.

Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh 5 lần trong thập kỷ qua, trong khi MU chỉ mỗi lần nâng cấp cùng khoảng thời gian tương tự. Bất chấp điều đó, HLV Solskjaer vẫn 'mạnh miệng' trước trận derby thành Manchester vào tối nay.

"Không thể nói Man City vượt qua MU được. Tôi rất tôn trọng những gì họ làm được trong 10 năm qua với sự thống trị ở các giải quốc nội và châu Âu. Nhưng chúng tôi là MU, chúng tôi luôn tìm cách quay trở lại. Tôi nghĩ, MU là đội bóng số 1 ở thành Manchester và cũng có nghĩa là số 1 trên thế giới", HLV Solskjaer cho biết.

MU bước vào trận derby với khoảng cách 3 điểm so với Man City và kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm. HLV Solskjaer sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Varane do chấn thương và tiền vệ Pogba do thẻ phạt.

Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Edinson Cavani bị đau rất nặng ở gân sau trận đấu với Atalanta và cũng không thể góp mặt trong trận derby. Đây sẽ là tin không vui với người hâm mộ 'Quỷ Đỏ' vì hai cái tên chấn thương đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ 3 trung vệ hoạt động hiệu quả trận gặp Tottenham.

Trong khi đó, HLV Guardiola đã hết lời ca ngợi Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là ngòi nổ quan trọng trong trận đấu sắp tới.

"Ronaldo sẽ ghi bàn cả đời. Ngay cả đến năm 75 tuổi nếu có một trận đấu nào đó, Ronaldo sẽ vẫn ghi bàn. Những cầu thủ như Ronaldo hay Messi luôn biết cách ghi bàn trong thập kỷ qua và giúp đội nhà giành chiến thắng. Thật tốt cho Ngoại hạng Anh khi Ronaldo trở lại. MU thuộc về Ronaldo, Ronaldo thuộc về MU. Quá khứ là thế và hiện tại, tương lai cũng như vậy", Guardiola nói.