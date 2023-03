Trung Quốc: Xuất hiện một hố sâu trong hồ cá, 20.000 con cá biến mất chỉ sau một đêm

TPO - Hố sâu có đường kính hơn 10m bất ngờ xuất hiện tại một hồ cá ở thôn Ôn Hưng, thị trấn Thiên Phúc, quận Bắc Bắc, thành phố Trùng Khánh khiến cá và nước trong hồ biến mất chỉ sau một đêm.

Câu chuyện kỳ lạ này đã được ghi lại và đăng tải ngày 14/3. Ngay lập tức, truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với chủ hồ cá.

Ông Lý cho biết: "Gia đình tôi có một vài ao cá, thời gian gần đây chúng tôi đã gom tất cả số cá trong các ao (số lượng ước tính khoảng 20.000 con) về hồ cá này để nuôi. Sáng 14/3, khi ra hồ cá thì thấy nước trong hồ cạn sạch, cá cũng biến mất, trong hồ xuất hiện một cái hố lớn. Đến khoảng 11 giờ trưa, ngôi nhà ngay sát vị trí chiếc hố có dấu hiệu sụt lún, rất may không ai bị thương".

Ông Lý cho hay: "Ba năm trước đã từng có một chiếc hố lớn cách hồ cá 20m và một cái hố khác xuất hiện cách đó 50m".

Cũng theo ông Lý, xung quanh thị trấn đã từng là nơi khai thác than, nhiều khả năng hiện tượng sụt lún là do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than gây ra.

Ngay sau khi nhận được báo cáo sự việc, chính quyền địa phương cùng các ban ngành liên quan vào cuộc để điều tra. Các chuyên gia mang theo thiết bị quan trắc, máy bay không người lái để xác định độ sâu của chiếc hố. Họ cho biết, phải mất 2 tuần mới có kết quả.

Quỳnh Như