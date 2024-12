Trực tiếp Liverpool vs Man City, 1-0 (H2): Man City có thể phục hồi?

NHA 24/25 Liverpool vs Man City 23h00 ngày 1/12 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 1 phút trước Không được! Phút 50: Ngay sau tình huống phạt góc của Man City, Robertson tăng tốc bên cánh trái và có đường chuyền xuất sắc cho Gakpo. May cho Man City, Nunes đã theo kịp và khiến cú dứt điểm đi ra ngoài đường biên. 2 phút trước Quả phạt góc đầu tiên cho đội khách Phút 49: Man City kiếm được quả phạt góc đầu tiên (trong khi Liverpool đã có 5) nhưng không thể tạo ra mối đe dọa nào cho đội chủ nhà. 7 phút trước Hiệp hai bắt đầu Phút 46: Hai đội trở lại để tiếp tục hiệp hai, và chúng ta chờ xem Pep Guardiola có thể giúp Man City thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. 22 phút trước Hiệp một khép lại Phút 45+3: Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Liverpool. Nếu có gì bất ngờ, chỉ là việc The Reds không thể ghi nhiều bàn hơn với khởi đầu bùng nổ, trái ngược với sự bối rối bên phía Man City. 24 phút trước Man City nhận thẻ vàng thứ 3 Phút 45+1: Manuel Akanji phải nhận thẻ vàng vì lỗi kê chân với Luis Diaz. 32 phút trước Không vào! Phút 39: Man City phối hợp khá tốt và Haaland có bóng trước vòng cấm, sau đó chuyền cho Lewis băng xuống dứt điểm chéo góc. Đáng tiếc, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây cũng là cú sút đầu tiên của Man City. Kể từ tháng 10/2018 đến nay, chưa bao giờ The Citizens đợi lâu đến vậy để có được cú sút đầu tiên. 35 phút trước Đến lượt Gravenberch lĩnh thẻ Phút 36: Man City có cơ hội phản công nhưng Guendogan đã bị Gravenberch đẩy ngã. Thẻ vàng là không thể tránh khỏi cho cầu thủ Liverpool. 38 phút trước Thẻ vàng thứ hai cho đội khách Phút 33: Phil Foden phải nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người với Gravenberch. Cho đến nay Gravenberch đã làm tốt nhiệm vụ kiềm tỏa khả năng sáng tạo của Foden. Trước đó ở phút 24, Nunes cũng đã nhận thẻ vàng. 48 phút trước Man City khởi đầu quá tệ Phút 23: Man City vẫn chưa có cú dứt điểm nào từ đầu trận, đồng thời gặp vấn đề trong việc triển khai bóng từ phía dưới. Thêm một chi tiết, đây là bàn thua thứ 6 của họ đến trong 15 phút đầu trận, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Premier League mùa này. 52 phút trước Suýt có bàn thứ hai Phút 19: Một lần nữa Van Dijk uy hiếp cầu môn Man City. Vẫn từ quả phạt góc, anh bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. 55 phút trước Thống kê đáng chú ý Cody Gakpo đã trực tiếp tham gia vào 6 bàn thắng trong 8 trận Premier League gần nhất (4 bàn thắng, 2 kiến ​​tạo). 59 phút trước Liverpool mở tỷ số Phút 13: Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Từ đường chuyền xuất sắc của Salah, bóng tới chân Gakpo, người dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 1 giờ trước Bóng dội cột dọc Man City Phút 12: Từ quả phạt góc, Van Dijk đánh đầu đưa bóng dội cột dọc đội khách. 1 giờ trước Khởi đầu thiếu tích cực của Man City Phút 11: Man City không thể gây dựng nhịp điệu và bị Liverpool áp đảo toàn diện. 1 giờ trước Chủ nhà gia tăng sức ép Phút 7: Liverpool lại tạo ra tình huống sóng gió khác. Gravenberch thoát xuống bên phải và chuyền vào cho Szoboszlai, nhưng cú sút sau đó lại không đủ khó. 1 giờ trước Cú sút đầu tiên Phút 4: Guendogan mất bóng nguy hiểm và Liverpool phản công. Gakpo có bóng bên trái và mất vài nhịp xử lý, cuối cùng tiền đạo người Hà Lan cũng tung ra cú sút chìm. Tuy nhiên thủ môn Ortega đã cản phá thành công. Ngay sau đó trọng tài cũng căng cờ báo Luiz Diaz việt vị ở tình huống này. 1 giờ trước Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Chris Kavanagh đã nổi còi chính thức bắt đầu trận đấu được mong đợi nhất vòng 13 Premier League 2024/25 giữa Liverpool và Man City. Chủ nhà Liverpoo áo đỏ là đội giao bóng. 1 giờ trước BXH Premier League 2024/25 cập nhật 1 giờ trước Pep Guardiola có mặt tại Anfield HLV của Man City ngồi thẫn thờ trên băng ghế huấn luyện và đắm chìm trong suy nghĩ. Chưa bao giờ ông rơi vào tình cảnh tồi tệ như hiện tại, khi không thể giành chiến thắng trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. 1 giờ trước CĐV Liverpool hâm nóng bầu không khí 1 giờ trước Đội hình ra sân của Man City Pep Guardiola quyết định để thủ môn Ederson và hậu vệ Gvardiol ngồi dự bị. De Bruyne và Jack Grealish cũng không có tên trong đội hình xuất phát. Đội hình xuất phát: Ortega, Walker, Akanji, Dias, Ake, Lewis, Guendogan, Nunes, Silva, Foden, Haaland. Dự bị: Ederson, Carson, Grealish, Doku, De Bruyne, Gvardiol, Saviho, O'Reilly, McAtee 2 giờ trước Đội hình ra sân của Liverpool Tiếp đón Man City, Liverpool chào đón sự trở lại của Alexander-Arnold, đồng thời Joe Gomez có trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này. Đội hình xuất phát: Kelleher, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Nunez, Gakpo. Dự bị: Jaros, Davies, Endo, Nunez, Jones, Elliott, Quansah, Morton, Nyoni.

Liverpool chuẩn bị bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải mà nếu thắng, sẽ là bước tiến rất dài tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25. Trong trường hợp có thêm 3 điểm tại Anfield đêm nay, The Reds sẽ dẫn trước phần còn lại 9 điểm và tạo nên khoảng cách 11 điểm với Man City. Trong lịch sử 32 năm của giải đấu, chỉ có 3 đội từng ngược dòng thành công, lên ngôi vô địch từ thế bị dẫn 11 điểm.

Với Man City, sẽ không ai ngạc nhiên nếu họ tiếp tục bại trận. Trận hòa 3-3 Feyenoord dù dẫn trước tới 3 bàn có nghĩa The Citizens đã không thắng 6 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong triều đại Pep Guardiola. Đã 34 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng nhà đương kim vô địch Premier League tận hưởng hương vị chiến thắng và họ cũng rất dễ tổn thương trong bối cảnh thiếu vắng Rodri. Trong 10 trận Premier League không có tiền vệ người Tây Ban Nha, Man City đã thủng lưới 17 bàn từ các tình huống phản công nhanh. Đó là lý do họ có xu hướng nhận rất nhiều bàn thua. 6 trận không thắng đã qua, The Citizens luôn nhận ít nhất 2 bàn thua mỗi trận.

Ngược lại, Liverpool gần như không có điểm yếu. Về cơ bản, họ trở nên chắc chắn hơn so với trước và tấn công hiệu quả hơn. Đặc biệt, họ có tới 20 cú sút đến từ các pha phản công nhanh, đứng đầu Premier League, và kiếm được 5 bàn thắng trong số đó. Đội quân của Arne Slot sẽ phát huy thế mạnh này để nhấn Man City sâu vào khủng hoảng.

Thành tích đối đầu giữa Liverpool và Man City khá cân bằng, khi cả hai đội đều kiếm được 4 chiến thắng trong 13 lần chạm trán gần nhất ở mọi đấu trường (còn lại hòa 5 trận). Về phong độ hiện tại, The Reds đương nhiên vượt trội. Họ chỉ thua duy nhất 1 trận (và hòa 1 trận khác) kể từ khi Arne Slot tiếp quản CLB. Còn lại, thắng tới 17/19 trận, đạt tỷ lệ thắng 89,47% ở mọi đấu trường.

Ngoài ra, Liverpool cũng đang sở hữu mạch 8 chiến thắng liên tiếp ở mọi mặt trận tại Anfield, ghi 22 bàn (ít nhất 2 bàn mỗi trận) và chỉ thủng lưới 3 (không quá 1 bàn/trận, giữ sạch lưới 5 trận). Với Man City, họ đã nhận 17 bàn thua ở 6 trận đã qua và chỉ ghi 7 bàn. 4 chuyến làm khách gần nhất, The Citizens đều thua, thủng lưới 10 và luôn ghi 1 bàn mỗi trận.