Trúc Nhân cùng dàn sao Việt góp mặt tại sự kiện khai trương Mailisa Nha Trang

Thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập vào năm 1998 do TGĐ Phan Thị Mai và TGĐ Điều hành Hoàng Kim Khánh đứng đầu dẫn dắt. Sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, đến nay, Mailisa đã có 16 chi nhánh trên khắp cả nước, đồng thời là địa chỉ làm đẹp hàng đầu được đông đảo khách hàng tin yêu, ủng hộ sử dụng dịch vụ và sản phẩm.

Vào ngày 06/04/2024 vừa qua, Mailisa chính thức khai trương chi nhánh thứ 16 tọa lạc tại địa chỉ 69/1 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, vào 19h cùng ngày, tại Sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, TP Nha Trang sẽ diễn ra đêm nhạc hội hội tụ rất nhiều hoa hậu, á hậu là khách hàng thân thiết của Thẩm Mỹ Viện Mailisa: Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Thiên Ân, Hoa Hậu MC Ngọc Diễm và Á hậu Huyền My cùng các ca sĩ nổi tiếng Showbiz Việt như: Ca sĩ Noo Phước Thịnh, ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Sức hút của dàn hoa hậu, á hậu và ca sĩ đã khiến đại nhạc hội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với những màn trình diễn cực cháy trên sân khấu, hay những màn giao lưu, chụp ảnh cùng với khách mời. Được biết, sự kiện diễn ra ngoài trời và hoàn toàn miễn phí vé nên hàng nghìn người hâm mộ ở Nha Trang và các tỉnh lân cận ghé đến xem biểu diễn.

Đặc biệt, buổi khai trương Mailisa Nha Trang 69/1 Tô Hiến Thành còn khiến khán giả mãn nhãn với màn roadshow siêu xe “đẹp, độc, lạ” của TGĐ Điều hành Hoàng Kim Khánh như Koenigsegg Regera - siêu xe 200 tỷ đắt nhất, độc nhất và duy nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại, Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista Spider, McLaren Senna MSO, Bentley Bentayga V8, Bentley Mulsanne Extended Wheelbase, và Aston Martin V8 Vantage đã làm cho sự kiện khai trương trở nên lôi cuốn và thú vị.

Đến tham dự buổi lễ khai trương, Á hậu Huyền My bày tỏ cảm xúc choáng ngợp trước không gian được thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến hiện đại của Mailisa chi nhánh Nha Trang. Đồng thời, nàng hậu cũng hy vọng Thẩm mỹ viện Mailisa sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm đẹp cho hàng triệu chị em trên mọi miền đất nước

“Mailisa là thương hiệu làm đẹp quy tụ đủ các yếu tố: thiết bị hiện đại, bác sĩ giỏi và dịch vụ đảm bảo. My đã trải nghiệm tại đây nhiều lần và thích cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp tại Mailisa. Chỉ cần nhìn số lượng chị em tới Mailisa để làm đẹp thôi cũng đủ biết chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Mailisa tốt thế nào”, Á hậu Huyền My bày tỏ.

Là một khách hàng thân thiết gắn bó hơn chục năm và chứng kiến từng cột mốc phát triển của Thẩm mỹ viện Mailisa, Á hậu Huyền My cũng bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của TGĐ Phan Thị Mai và TGĐ Điều hành Hoàng Kim Khánh khi đã đưa thương hiệu Mailisa ngày càng phát triển, đứng vững trên thị trường làm đẹp tại Việt Nam.

Người đẹp tâm sự: "May mắn là một trong những người đầu tiên có cơ hội đồng hành cùng Mailisa từ những cơ sở đầu tiên, mình cảm thấy rất hài lòng về các dịch vụ tại đây. My thật sự xúc động và tự hào vì thương hiệu mà mình tin tưởng, đồng hành đã trở thành một địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín, được đông đảo phái đẹp trong và ngoài nước lựa chọn. Huyền My tin rằng, Mailisa sẽ tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh và phát triển hơn nữa trong thời gian tới".

Từ những ngày đầu thành lập, TGĐ Phan Thị Mai và TGĐ Điều hành Hoàng Kim Khánh đã xây dựng nên một chuỗi thương hiệu Thẩm mỹ viện Mailisa với những tòa nhà nguy nga lộng lẫy, nằm ở vị trí đắc địa, đó là đặc điểm nhận diện của thương hiệu Mailisa.

Tất cả cơ sở hạ tầng của nhà Mailisa đều khang trang sạch đẹp, đảm bảo 2 từ thẩm mỹ, không gian làm đẹp thư thái, thoải mái. Đội ngũ nhân viên y tá bác sĩ chuyên môn cao tay nghề giỏi đạo đức tốt, đầy đủ chứng chỉ hành nghề, Mailisa tuyệt đối không làm chui.

Đồng thời, Mailisa còn không ngần ngại đầu tư trang bị máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Vì vậy Mailisa đã tạo ra chất lượng dịch vụ tốt giá lại bình dân nên lượng khách hàng nhà Mailisa lúc nào cũng đông như trẩy hội. Điều đó minh chứng cho chất lượng dịch vụ sản phẩm của Mailisa.

Nhiều người thắc mắc thẩm mỹ bây giờ mọc ra như nấm sau mưa nhưng tại sao lượng khách nhà Mailisa lúc nào cũng đông như trẩy hội. Nói về điều này, TGĐ Phan Thị Mai chia sẻ:

“Mailisa 26 năm hình thành và phát triển luôn nỗ lực cố gắng không ngừng tìm tòi học hỏi, đúc kết tất cả những tinh hoa và tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu nhằm mang lại những giá trị thực cho từng khách hàng. Mailisa nói được Mailisa làm được, Mailisa nói thật Mailisa làm cho khách hàng đẹp thật sự nên mẹ giới thiệu con, bạn giới thiệu bạn, cấp số nhân lên cho nên không kể ngày nào hay tháng nào, không kể khuyến mãi hay không khuyến mãi, khai trương hay không khai trương, lượng khách tại Mailisa lúc nào cũng cực kỳ đông đúc”.

Từ ngày 06/04 - 14/04/2024, Mailisa tung hàng ngàn ưu đãi cực khủng, giảm đến 50% cho các dịch vụ làm đẹp, giảm giá 5 phút vàng cho các sản phẩm Doctor Magic để giúp khách hàng làm đẹp thả ga mà hoàn toàn không lo về giá. Chưa kể khi khách hàng mua hóa đơn mỹ phẩm 2.500.000đ sẽ được tặng thẻ làm đẹp da bằng CNC trị giá 800.000đ.

Với tinh thần học hỏi không ngừng, làm việc bằng cái tâm và chú trọng vào chất lượng, Thẩm mỹ viện Mailisa chắc chắn sẽ luôn là địa chỉ làm đẹp đáng tin cậy của các chị em trong hành trình tân trang nhan sắc.

