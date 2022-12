Ngày 19/12, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch 2023. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đã nhận định “trong thành công của Petrovietnam có sự đóng góp lớn của BSR”.

Phát huy trí tuệ tập thể của hệ thống chính trị các cấp

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Phúc - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu CN tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Ánh Sương - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; cùng đại diện UBND tỉnh, huyện Bình Sơn, các sở ban ngành của tỉnh.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có sự tham dự của đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí. Về phía BSR, có đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc; các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn và đại diện người lao động công ty.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT BSR cho biết: Trong năm 2022, Đảng ủy BSR đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Tập đoàn, chương trình hành động năm 2022 với các gói giải pháp ứng phó các biến động của thị trường cũng như các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đảng uỷ BSR cũng tích cực thực hiện Nghị quyết số 179-NQ/ĐU ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các Đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn. Đảng uỷ BSR đã tổ chức quản lý vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất linh hoạt, cơ cấu sản phẩm tối ưu; chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19; nâng cao công tác dự báo thị trường; xây dựng Chiến lược phát triển của BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống ERP giai đoạn 1... và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Về công tác Đảng, trong năm 2022, Đảng uỷ BSR đã đẩy mạnh thực hiện các công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, công tác kiểm điểm và giám sát.

Nêu kinh nghiệm về công tác Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh: “Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Nghị quyết giao nhiệm vụ từ đầu năm để xây dựng chương trình hành động tại đơn vị sát đúng với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ SXKD đặt ra trong năm công tác. Phát huy trí tuệ tập thể của hệ thống chính trị các cấp, chú trọng tính sáng tạo, đổi mới và tư duy đột phá trước các yêu cầu mới của thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra để có các giải pháp ứng phó linh hoạt, chủ động và phù hợp”.

BSR hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD

Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết BSR đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. BSR đạt trên 37,1 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công. Đặc biệt, BSR đã chinh phục giới hạn vận hành an toàn (SOL mới) tại NMLD Dung Quất là 112%/103% kế hoạch vận hành năm. Vào lúc 10h10 ngày 8/12, chỉ tiêu sản lượng của NMLD Dung Quất đã đạt mốc kế hoạch năm 2022 là 6.499.087 tấn, về đích sớm 23 ngày và dự kiến cả năm, BSR sẽ sản xuất khoảng 7 triệu tấn sản phẩm các loại. Doanh thu ước đạt 165,5 nghìn tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước khoảng 18.048 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 12.176 tỷ đồng. Các kết quả sản xuất kinh doanh của BSR năm 2022 ước tính đóng góp 17,8% doanh thu, 18,8% lợi nhuận sau thuế và 10,6% nộp NSNN trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong năm 2022, NMLD Dung Quất chế biến thành công thêm 2 chủng loại dầu thô mới và đưa vào chế biến sản phẩm trung gian LSFO tại phân xưởng RFCC, góp phần tăng sản lượng cơ cấu sản xuất xăng, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới BOPP (500 tấn) vào tháng 6/2022 đạt các chỉ tiêu chất lượng để xuất cho khách hàng. BSR cũng thực hiện sản xuất và xuất bán các sản phẩm nhiên liệu quốc phòng gồm xăng RON 83, Diesel DO L-62 và JetA-1K cho Tổng Cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng để sử dụng trên các thiết bị quân sự đặc biệt.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, BSR đạt được các thành tích đặc biệt: Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2022; Top 10 Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và là doanh nghiệp dẫn đầu toàn ngành Dầu khí với 383 sáng kiến trong Chương trình 1 triệu Sáng kiến (giai đoạn 1) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Ngoài ra, BSR còn đạt các giải thưởng danh giá như TOP 10 doanh nghiệp đứng đầu “Công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá năm 2021 - 2022”. Là doanh nghiệp đạt chuẩn “Văn hoá kinh doanh” năm 2022.

Về kế hoạch năm 2023, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, BSR phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng BSR đã đóng góp rất lớn cho ngân sách tỉnh, cho sự phát triển và là động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi. Năm nay, tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước trên 34.000 tỷ đồng, là con số cao nhất từ trước đến nay của tỉnh; trong đó Công ty BSR đóng góp hơn 50% thu ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng tin tưởng rằng BSR sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn trong năm 2023 để tiếp tục phát triển, vươn lên một tầm vóc mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam biểu dương và ghi nhận những thành quả về hoạt động sản xuất kinh doanh mà BSR đã đạt được trong năm 2022. “Trong thành công của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có đóng góp công sức rất lớn của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động BSR đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Tập đoàn đã giao”.

Tiếp đà thành công trong năm 2022, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đề nghị Ban lãnh đạo và tập thể người lao động BSR tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; trong đó tập trung vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hóa hiệu quả SXKD; Thường xuyên duy trì và bảo đảm công tác an ninh, an toàn, sức khỏe và môi trường. Chủ động bám sát biến động kinh tế vĩ mô, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, diễn biến thị trường, đưa ra mục tiêu, giải pháp cụ thể để có những quyết sách kịp thời trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm thêm các loại dầu thô mới để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy; nghiên cứu, đánh giá nguồn nguyên liệu trung gian cho chế biến để nâng cao hiệu quả cho Nhà máy. Xây dựng chiến lược dầu thô dài hạn và đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp dầu thô dài hạn nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu vận hành Nhà máy.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu BSR đẩy nhanh Dự án NCMR Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 với các mục tiêu an toàn, chất lượng, đảm bảo tiến độ và tiết kiệm chi phí… và một số nhiệm vụ khác.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển ngành Dầu khí. Đảng ủy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khen thưởng 7 tổ chức Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, 3 tổ chức Đoàn thể và 104 cá nhân. Tổng Giám đốc Công ty BSR cũng khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.