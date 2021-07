Trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên chọn kênh đầu tư nào để an toàn và sinh lời?

“Người nghèo giữ tiền, người giàu tiêu tiền” vốn là một thực tế tưởng như rất nghịch lý nhưng lại hoàn toàn chính xác. Trong thiên nhiên nước chảy từ cao xuống thấp, trên thị trường, tiền sẽ chảy từ nơi có lãi suất thấp (có hiệu quả thấp hơn) sang nơi có lãi suất cao (có hiệu quả cao hơn).

Những kênh đầu tư trước đây nhờ có tỷ suất lợi nhuận cao đã hút lượng tiền lớn vào, làm “tiền nhiều hơn hàng”, cũng giá và tỷ suất lợi nhuận giảm so với trước, ngược lại những kênh trước đây do có tỷ suất lợi nhuận thấp, làm cho có một lượng tiền được rút khỏi, tất yếu sẽ làm cho “tiền ít hơn hàng”, dẫn đến giá cả cao lên, tỷ suất lợi nhuận cao lên, hút tiền trở lại.

Bà Tạ Thị Vân - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bất động sản Belleville Hà Nội, đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland, cũng là nhà đầu tư thành công, chia sẻ:

Hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tôi cho rằng nên phân nhóm kênh đầu tư và phân tích các nhóm kênh đầu tư để nhà đầu tư có thể lựa chọn phương án tốt nhất trong dài hạn và ngắn hạn.

Đầu tư thông minh mang lại lãi suất kép trong thời gian dài. Tại Việt Nam, có thể thống kê được năm nhóm (lớp tài sản) đầu tư chính mà người Việt hay phân bổ vốn vào nhất, đó là Gửi tiết kiệm; Trái phiếu, Bất động sản Chung cư, Đầu tư Cổ phiếu dài hạn; Vàng; “Lướt sóng” Cổ phiếu ngắn hạn, Bất động sản Đất nền.

Thứ nhất: Tiêu chí khi lựa chọn kênh đầu tư

Khi lựa chọn kênh đầu tư, có hai yếu tố quan trọng nhà đầu tư cần cân nhắc là độ an toàn và khả năng sinh lời, hai tiêu chí này có mối quan hệ ngược chiều nhau. Nếu nhà đầu tư ưu tiên độ an toàn, thì số tiền lãi sẽ càng ít, còn nếu nhà đầu tư kỳ vọng lớn vào lợi nhuận thì cần chấp nhận mức độ rủi ro cao. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá độ an toàn và khả năng sinh lời theo 5 nhóm đầu tư và có thể đưa ra mức độ giảm dần từ cao nhất là 5, xuống thấp nhất là 1.

Nhóm 1: Gửi tiết kiệm, độ an toàn được đánh giá 5

Nhóm 2: Trái phiếu, Bất động sản Chung cư, Đầu tư Cổ phiếu dài hạn, độ an toàn được đánh giá 4

Nhóm 3: Vàng, độ an toàn được đánh giá 3-2

Nhóm 4: “Lướt sóng” Cổ phiếu ngắn hạn, độ an toàn được đánh giá 2

Nhóm 5: Bất động sản Đất nền, độ an toàn được đánh giá 1

Trường hợp nhu cầu của nhà đầu tư chỉ đơn giản là tìm kiếm một nơi cất giữ tài sản và không quá kỳ vọng vào lợi nhuận, Gửi tiết kiệm, Trái phiếu an toàn sẽ là những kênh phù hợp. Ngược lại, các kênh như Bất động sản Đất nền, “Lướt sóng” cổ phiếu ngắn hạn hay thậm chí là Tiền ảo sẽ là lựa chọn tốt hơn với những nhà đầu tư có tham vọng sinh lời lớn.

Kênh đầu tư Bất động sản, đầu tư vào căn hộ chung cư thường sẽ đem lại độ an toàn cao, nhưng lợi nhuận thấp hơn nhiều so với Bất động sản Đất nền. Kênh đầu tư Vàng khả năng sinh lời thiếu ổn định, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chu kỳ kinh tế, giá vàng thế giới…

Thứ hai: Đánh giá chung các Kênh đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn

Yếu tố quan trọng khi đánh giá độ hiệu quả của các Nhóm kênh đầu tư là thời gian, nhà đầu tư cần xem xét biểu hiện các kênh đầu tư theo mốc thời gian: 1 năm là ngắn hạn, 3 năm là trung hạn và 5, 10 là dài hạn. Đánh giá khả năng sinh lời từng năm của các kênh đầu tư trong 5 năm trở lại đây, có thể thấy không có kênh đầu tư nào đem lại lợi nhuận chắc chắn, mà biến động liên tục theo thời gian.

Thứ ba: So sánh các Nhóm kênh đầu tư phổ biến

Nhóm 1: Siêu An toàn là kênh đầu tư Gửi tiết kiệm

Đây là kênh phù hợp dành cho những người không có nhiều kiến thức về đầu tư, không có mong muốn kiếm lợi nhuận từ khoản tiền nhàn rỗi, bởi lãi suất các ngân hàng hiện nay thấp, trung bình rơi vào 4% – 7%/năm với tiền gửi có kỳ hạn và chỉ khoảng 0.1%/năm với tiền gửi không kỳ hạn. Thậm chí nếu tính lợi nhuận thực tế sau khi trừ đi lạm phát từng năm, thì lãi suất còn 1%/năm - 3%/năm.

Nhóm 2: An toàn cao đi kèm khả năng sinh lời tốt là kênh đầu tư Trái phiếu, Bất động sản Chung cư, Đầu tư Cổ phiếu dài hạn. Có thể nói, đầu tư vào Trái phiếu, Cổ phiếu Blue-chip hay Bất động sản Chung cư sẽ giúp nhà đầu tư cân bằng 2 tiêu chí An toàn và Lợi nhuận.

Ưu điểm của đầu tư trái phiếu là độ an toàn tốt chỉ sau gửi tiết kiệm. Lãi suất được cam kết đảm bảo dài hạn, cao hơn gửi tiết kiệm từ 6%-11% và có thể tái đầu tư để đạt lãi suất kép từ việc giao dịch thứ cấp.

Đầu tư cổ phiếu dài hạn, ưu điểm của kênh đầu tư này là khả năng tăng trưởng trong dài hạn rất tốt, đặc biệt, hiện tại nền kinh tế đang phát triển tốt như Việt Nam, khả năng thanh khoản cao, thị trường lớn. Tuy nhiên, hạn chế về thông tin thị trường thiếu minh bạch, số lượng công ty blue-chip tại Việt nam còn ít.

Bất động sản Chung cư là một trong hai dạng đầu tư Bất động sản được ưa chuộng nhất (bên cạnh Đất nền) bởi thanh khoản ổn định. Nên kiểm tra pháp lý kỹ càng và lên chiến lược đầu tư hợp lý. Ưu điểm của đầu tư bất động sản chung cư có thể cho thuê hoặc bán khi giá cao. Nhược điểm là yêu cầu nguồn vốn cao, phân khúc nhà chung cư giá thấp, tiềm ẩn rủi ro về pháp lý, không có sự tăng trưởng giá đột biến như bất động sản đất nền.

Nhóm 3: Cân bằng về độ An toàn và Khả năng sinh lời đó là kênh đầu tư Vàng.

Vàng luôn là kênh đầu tư được người Việt nam ưa chuộng nhờ vào khả năng cất giữ giá trị bền vững và Khả năng sinh lời tốt. Tuy nhiên, Vàng cũng không thực sự là kênh đầu tư an toàn trong dài hạn, như đa số nhà đầu tư thường nghĩ. Vàng bị phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố khác như Chu kỳ kinh tế, giá vàng thế giới,…

Nhóm 4: Lợi nhuận cao là kênh đầu tư “Lướt sóng” Cổ phiếu ngắn hạn

“Lướt sóng” Cổ phiếu là hình thức đầu tư sinh lời, đây là hình thức đầu tư được nhiều người quan tâm nhất, do khả năng sinh lời hấp dẫn, tuy nhiên, đi kèm với đó là độ rủi ro cao do sự biến động liên tục của thị trường. Bên cạnh đó, kênh đầu tư “lướt sóng” cổ phiếu yêu cầu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lớn, không phù hợp cho những người chơi mới.

Nhóm 5: Siêu lợi nhuận đó là kênh đầu tư Bất động sản Đất nền

Đầu tư bất động sản Đất nền dù trong dài hạn hay ngắn hạn, đều có khả năng mang tới cơ hội sinh lời lớn cho Nhà đầu tư. Bởi lẽ, sở hữu nhà cửa, đất đai vẫn là xu thế được ưa chuộng bởi phần đông người Việt Nam. Nhược điểm là yêu cầu nguồn vốn rất lớn, cần hiểu biết về thị trường và thông tin hữu ích.

Với tư cách là một nhà đầu tư khá thành công trong 10 năm qua, trong bối cảnh dịch Covid 19 này, Bà sẽ chọn kênh đầu tư nào an toàn, hiệu quả?

Bất động sản là một lĩnh vực mà ai muốn thành công đều phải trải qua nhiều giai đoạn, các nhà đầu tư đều có điểm chung là không bao giờ từ bỏ mục tiêu và cũng không bao giờ dừng lại khi chưa có kết quả. Bởi lẽ, 90% các triệu phú trên thế giới đều sở hữu bất động sản, tiền của họ được đầu tư vào các giao dịch bất động sản nhiều hơn là thị trường chứng khoán. Để thành công, các nhà đầu tư bất động sản luôn phải kết hợp những kiến thức, kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, cùng với các giác quan phán đoán nhạy bén của chính họ để đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời điểm.

Thứ nhất, vị trí là một trong những yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự tăng trưởng và giá trị của bất kỳ sản phẩm bất động sản nào trên thực tế. Nếu rót tiền vào một dự án có vị trí trung tâm, gần khu dân cư, khu công nghiệp hoặc nơi có cuộc sống nhộn nhịp, thì cơ hội thanh khoản sẽ được nâng cao, hơn là một dự án nằm sâu trong những khu ít dân cư, ít tuyến đường đi qua.

Có thể lấy ví dụ cụ thể như Dự án The Jade Orchid tọa lạc trong Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, kế bên nút giao thông Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long và Dự án The Lotus Center nằm trên tuyến đường Võ Chí Công – cầu Nhật Tân, đây là hai tuyến đường quan trọng của Hà Nội, tạo sự kết nối đa điểm: cầu Thăng long, cầu Nhật Tân, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội và dễ dàng di chuyển tới các tỉnh thành phía bắc. Giữa hai tuyến đường này, là tuyến đường Ngoại giao đoàn rộng 60m, tạo sự liên kết vùng, cùng với tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (nối từ Hoàng Quốc Việt đến Nguyễn Hoàng Tôn), con đường này sẽ chạy xuyên qua khu đô thị The Lotus Center.

Thứ hai, uy tín và năng lực của Chủ đầu tư là tấm thẻ bảo hành cho chất lượng và dịch vụ của sản phẩm bất động sản được lựa chọn. Về cơ bản, hình ảnh của Chủ đầu tư được nhận diện và “phân loại” căn cứ trên các tiêu chí về Năng lực Tài chính (nguồn thanh khoản tài chính lành mạnh của chính Chủ đầu tư); Uy tín Truyền thông (thông tin về Chủ đầu tư trên các mạng xã hội) và quan trọng hơn cả là Chất lượng Sản phẩm (thực tế chất lượng của các sản phẩm bất động sản mà Chủ đầu tư đã thực hiện).

Mặc dù khá trẻ trung trên thị trường bất động sản, thương hiệu Vimefulland được khách hàng nhiệt tình đón nhận, cùng với những giá trị khác biệt, thông qua 8 dự án đã ra mắt thị trường từ tháng 11-2016 đến nay. Đó là các Dự án Belleville Hà Nội, The Eden Rose, Athena Fulland với 411 căn biệt thự đã bàn giao cho khách hàng. Tiếp đến là các Dự án The Emerald, Iris Garden với 2612 căn hộ cũng đã hoàn thành việc bàn giao cho khách hàng. Những căn hộ chung cư, căn biệt thự sang trọng tại từng Dự án mang thương hiệu Vimefulland đã mang đến cho mỗi gia đình không khí ấm áp, nụ cười hạnh phúc. Những giá trị này cũng đang dần thành hình trên từng viên gạch, thớ gỗ của từng căn hộ chung cư cao tầng, biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, nhà phố thương mại tại The Jade Orchid - The Lotus Center - Helianthus Center Red River, đây là những tuyệt phẩm bất động sản tọa lạc ở những vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông, tiện ích nổi trội ở Hà Nội.

Thứ ba, yếu tố pháp lý là sự quan tâm hàng đầu của khách hàng, đặc biệt đối với giới đầu tư bất động sản. Với ý nghĩa là một kênh đầu tư hấp dẫn và khả năng sinh lời hữu dụng, việc khẳng định quyền sở hữu của người mua đối với các sản phẩm bất động sản mang giá trị sống còn trên nền tảng khung pháp lý rõ ràng, minh bạch về giấy tờ, tuân thủ pháp luật là điều mà bất kì người đầu tư hoặc người sử dụng nào cũng mong muốn có được, điều này cũng chính là chiếc chìa khóa quan trọng mở ra tương lai an tâm và khả năng thanh khoản đầy tiềm năng đối với một ngôi nhà.

Không ngẫu nhiên mà các Dự án mang thương hiệu Vimefulland đã rất nhanh chóng có được lòng tin tuyệt đối trong lòng khách hàng. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng, các sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland hiện đứng đầu thị trường về sự minh bạch về pháp lý và không ở bất kì đâu, khách hàng có thời gian ngắn kỷ lục để hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ như tại các Dự án mang thương hiệu Vimefulland.

Thứ tư, tiện ích nội khu cũng là một trong những yếu tố tạo sự thu hút dành cho các nhà đầu tư và được các khách hàng đón nhận, đặc biệt là các khách hàng trẻ tuổi, hiện đại, là yếu tố hình thành lên đẳng cấp của các Dự án. Khi khách hàng muốn sở hữu nơi ở lý tưởng, tiện ích chính là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng cuộc sống. Helianthus Center Red River được xem là viên ngọc quý đang được giới đầu tư có con mắt tinh tường và nhạy bén săn tìm hiện nay. Dự án chính là câu trả lời rõ ràng và chính xác của cả hai câu hỏi, đầu tư ở đâu và đầu tư thời điểm nào để bất động sản có khả năng sinh ra lãi vốn tốt nhất. Thực tế là những cơ hội như Helianthus Center Red River hiện nay không còn nhiều.

Thứ năm, khả năng sinh lợi từ bất động sản là một giá trị đặc biệt và dường như chỉ riêng có, đối với loại tài sản này, so sánh với các kênh đầu tư khác trên thị trường. Có thể hiểu đơn giản là, nếu nhà đầu tư mua xong bất động sản và có thể cho thuê ngay hoặc thực hiện các hình thức phát sinh lợi nhuận khác thì sản phẩm đầu tư đó được gọi là có dòng tiền và khả năng tạo ra lợi nhuận thụ động ổn định.

Thứ sáu, yếu tố lãi vốn, được hiểu đơn giản là tiềm năng tăng giá của bất động sản, là vấn đề không thể thiếu khi lựa chọn để đầu tư. Trên thị trường, có những vị trí bất động sản, nhà đầu tư mua với giá 40 – 45 triệu/m2 và sau 3 năm đến 7 năm, nó tăng hoặc giảm không đáng kể. Và có những vị trí khác, nhà đầu tư mua với giá 25 đến 35 triệu/m2, sau 3 đến 7 năm, đã tăng thành 30 – 55 triệu/m2. Ở những nơi đã phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giá bất động sản thường sẽ tương đối ổn định, hoặc nếu có tăng thì cũng khá chậm và không đáng kể. Trong khi đó, ở những nơi đang phát triển, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bất động sản sẽ tiếp tục được hưởng yếu tố lãi vốn. Do đó, câu hỏi rất quen thuộc và khá khó khăn đối với hầu hết các nhà đầu tư là sẽ chọn mua ở đâu và vào thời điểm nào?

Thứ bảy, so với các kênh đầu tư khác, đất, nhà, chỗ ở là nhu cầu không bao giờ chấm dứt và thậm chí là không bao giờ đủ của tất cả mọi người. Sở hữu nhà đất là nhu cầu thiết yếu và thường xuyên của con người. Khi đầu tư bất động sản, nhà đầu tư luôn được hưởng giá trị kép, vừa giữ được tài sản, không lo lạm phát, vừa tạo ra được lợi nhuận từ các hoạt động dịch vụ như cho thuê, làm cửa hàng, thậm chí, vừa giải quyết được bài toán về chỗ ở cho bản thân và nhu cầu để lại thừa kế cho các thế hệ về sau.

Nhiều người thích đầu tư bất động sản, vì đây là kênh đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy tài chính. Điều này cho phép dù nhà đầu tư không có đủ vốn nhưng vẫn có thể thỏa “cơn khát” đầu tư. Ở Việt Nam, nhà đầu tư có thể sử dụng 20% số tiền để mua tài sản trị giá 100% (ngân hàng cho vay đến 80% giá trị). Trên thế giới, ngân hàng cho vay đến 90%, thậm chí là 100%. Như vậy, chỉ cần tài sản tăng giá từ 10% - 20% nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận lên đến 100%. Tôi có thể dẫn chứng với dự án The Jade Orchid Orchid mang thương hiệu Vimefulland, nếu có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị nhà ở, 65% giá trị còn lại được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho 12 tháng kể từ ngày giải ngân tại Ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng Vietcombank, trường hợp khách hàng thanh toán sớm 95% Giá trị ngôi nhà ở bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu lên tới 4,0%. Đặc biệt hơn, Dự án Helianthus Center Red River được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho 18 tháng, trường hợp khách hàng thanh toán sớm 95%, tỷ lệ chiết khấu lên đến 8,7%.

Sự hiểu biết là thước đo giá trị trí tuệ khác nhau giữa mọi người, tuy nhiên, sự hiểu biết chỉ thực sự trí tuệ khi kết hợp với tầm nhìn, độ nhạy bén để có thể đưa ra những quyết định chính xác, phù hợp, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Lựa chọn kênh đầu tư nào, tìm kiếm các yếu tố chủ chốt nào và đạt được kết quả hay không, hoàn toàn là những tính toán, nghiên cứu hoàn toàn nghiêm túc và khoa học. Tôi hy vọng khách hàng, các nhà đầu tư sẽ có được cái nhìn rõ ràng và những lời khuyên hữu ích để gia tăng lợi nhuận và khối tài sản vô cùng chính đáng, bằng những khoản đầu tư vào các sản phẩm chất lượng, có đẳng cấp trên thị trường hiện nay.

Với cá nhân tôi có thể nhận định rằng, quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định Đông Anh là đô thị lõi, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Lợi thế của Đông Anh hiện nay chính là nền tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quy hoạch bài bản để xây dựng Đông Anh trở thành “miền quê đáng sống”, bên cạnh đô thị trung tâm, dọc theo Đại lộ Võ Nguyên Giáp đang được Chính phủ và thành phố quan tâm đầu tư thành những đô thị hiện đại, thông minh, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và của vùng lân cận. Nhờ tuyến giao thông này, khoảng cách từ Đông Anh đến trung tâm thành phố đã giảm xuống còn 9 km, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh phía bắc, với những đầu mối giao thông như, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, đường QL18…

Theo lộ trình, Hà Nội sẽ xây thêm 4 cây cầu mới, trị giá hơn 1,4 tỷ USD trên sông Hồng và sông Đuống, kết nối giao thông từ lõi Thủ đô tới vùng phát triển mới tại phía đông, trong đó, phải kể đến cầu Tứ Liên trị giá 17.000 tỷ nối hồ Tây với khu Đông Hội, Xuân Canh (Đông Anh) đến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

