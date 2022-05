Trốn truy nã, ra biển hành nghề đánh cá vẫn bị bắt

TPO - Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 8 gói thầu, trị giá 12,3 tỷ đồng mua kit test của Cty Việt Á.

TPO - Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với VKSND tỉnh và các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết kiểm tra thực địa dự án đại lộ Lê Duẩn, TP. Phan Thiết.

TPO - Ngày 10/5, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ một nhóm chuyên cướp xe máy do một thiếu niên cầm đầu.