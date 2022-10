Trộm vào nhà dân không tìm thấy tài sản giá trị liền tháo cửa sắt mang bán phế liệu

TPO - Sau khi phá cửa vào bên trong nhà tìm không có tài sản có giá trị, Tươi chuyển hướng trộm cửa sắt nhà người dân mang đi bán phế liệu.

Ngày 20/10, tin từ Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), đơn vị đang điều tra vụ trộm vào nhà, tháo cửa sắt mang đi bán phế liệu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 19/10, Vũ Xuân Tươi (35 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP. Cà Mau) điều khiển xe máy mang BKS 69D1- 003.47 lưu thông trên tuyến đường Xuyên Á theo hướng từ hướng TP. Cà Mau về thị trấn Thới Bình để thám thính, trộm tài sản.

Khi đến khu vực xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Tươi phát hiện nhà ông N.V.L không có người ở nhà nên phá khóa vào bên trong tìm trộm tài sản. Tuy nhiên, do không có tài sản có giá trị, Tươi chuyển hướng trộm cửa sắt nhà ông L.

Tươi dùng dụng cụ mang theo tháo cửa sắt, sau đó, liên hệ với Lê Minh Thiện (41 tuổi, xã Khánh An, huyện U Minh) làm nghề mua phế liệu bàn cách chở cửa sắt đi. Cả 2 thống nhất dùng xe kéo của Thiện chở cửa sắt về vựa phế liệu của Thiện.

Trong quá trình vận chuyển, Tươi và Thiện bị người dân phát hiện và báo cho Công an xã Hồ Thị Kỷ vây bắt. Khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng Công an xã Hồ Thị Kỷ cùng người dân chốt chặn tại khu vực cầu Đường Đào (xã Hồ Thị Kỷ) và bắt được Tươi, còn Thiện chạy thoát. Đến khoảng 20h ngày 19/10, Thiện đến cơ quan công an đầu thú.