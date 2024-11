'Trợ lý ảo' của Công an Quảng Ninh - bước đột phá trong cải cách hành chính

TPO - Bộ Công an vừa ban hành quyết định chính thức công nhận sáng kiến “Trợ lý ảo (AI) trên máy tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Căn cước, cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” là sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ.

Sáng kiến do Công an tỉnh Quảng Ninh phát triển, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ công trực tuyến, mang lại trải nghiệm thuận tiện và hiện đại cho người dân.

"Trợ lý ảo" được phát triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến giải pháp toàn diện giúp người dân tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ công trực tuyến. Với giao diện thân thiện và khả năng xử lý thông tin linh hoạt, "Trợ lý ảo" hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục như tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, đảm bảo việc hỗ trợ liên tục, kịp thời, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Sự ra đời của "Trợ lý ảo" không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc tại các cơ quan hành chính mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong việc phục vụ người dân. Mọi thông tin và thao tác đều được số hóa, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu và tăng cường khả năng giám sát, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ. Điều này không chỉ giúp giảm bớt áp lực công việc cho các cơ quan hành chính mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện và chính xác hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Hiện lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện 110 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực cư trú là 11 thủ tục, lĩnh vực căn cước là 35 thủ tục. Trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, toàn hệ thống đã tiếp nhận giải quyết 449.465 hồ sơ, trong đó lĩnh vực cư trú là 90.866 hồ sơ, lĩnh vực cấp căn cước là 358.779 hồ sơ.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, với số lượng hồ sơ lớn như trên, việc xây dựng, phát triển "Trợ lý ảo" sẽ giúp người dân thuận tiện, dễ dàng thực hiện dịch vụ công, giảm chi phí đi lại, giảm áp lực cho cán bộ tiếp dân. Qua thời gian triển khai thử nghiệm tại 3 điểm tiếp dân, "Trợ lý ảo" đã hỗ trợ được hơn 500 hồ sơ đăng ký cư trú, đặc biệt trong đợt cao điểm 45 ngày đêm triển khai Luật căn cước do Công an tỉnh Quảng Ninh phát động (từ ngày 1/7/2024), "Trợ lý ảo" đã hỗ trợ thực hiện được hơn 1.500 hồ sơ cấp căn cước.

Tại Hội nghị đánh giá sáng kiến “Trợ lý ảo” của Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an khẳng định, sáng kiến đã thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu nghiêm túc của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh, sự vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc công nhận sáng kiến không chỉ khẳng định hiệu quả và tính ứng dụng cao của "Trợ lý ảo" mà còn là động lực để các cơ quan, tổ chức tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính. Sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ phát triển trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong thời đại số hóa.

Nhóm phát triển sáng kiến "Trợ lý ảo" của Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng phạm vi ứng dụng không chỉ trong lĩnh vực căn cước và cư trú mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và tài chính, với mục tiêu hướng đến là xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cao nhất cho người dân và xã hội.

