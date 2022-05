Triệu tập nghi can xâm hại tình dục hai bé gái Hải Phòng

TPO - Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệu tập một người đàn ông 67 tuổi để điều tra, làm rõ trình báo vụ việc 2 bé gái (13 tuổi và 9 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sáng 2/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an phường Cầu Đất vừa chuyển hồ sơ cho Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để mở rộng điều tra, làm rõ vụ 2 bé gái (trú quận Lê Chân) nghi bị xâm hại tình dục.

Trước đó, ngày 30/4, người thân cháu T.C (13 tuổi) và N.L (8 tuổi, cùng trú tại quận Lê Chân) phát hiện bé gái bị chảy máu ở bộ phận sinh dục. Cả hai bé sống cùng bố mẹ tại quận Lê Chân nhưng thường xuyên ở nhà ông bà nội tại ngõ 14 Cầu Đất (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền).

Sau khi phát hiện bé gái có biểu hiện bất thường, người thân đã tìm hiểu và được hai bé gái thông tin bị ông N.V.B (67 tuổi, trú ngõ 14 Cầu Đất) giở trò đồi bại tại nhà riêng.

Gia đình hai bé gái đã trình báo cơ quan công an phường sở tại. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập nghi can N.V.B lên trụ sở để làm rõ.

Vụ việc đang được Công an quận Ngô Quyền phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng xác minh, làm rõ.