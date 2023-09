Triệt phá xưởng bào chế 'cỏ Mỹ' ở Nha Trang

TPO - Đối tượng Đỗ Ngọc Tùng (SN 2003, ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa ) đã thuê căn nhà 2 tầng trên đường Phan Vinh , TP Nha Trang và biến nơi đây thành xưởng bào chế “cỏ Mỹ”.

Ngày 20/9, Công an TP Nha Trang cho biết, đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ việc tượng Đỗ Ngọc Tùng thuê căn nhà 2 tầng trên đường Phan Vinh, TP Nha Trang để lập xưởng bào chế “cỏ Mỹ”.

Trước đó, chiều 15/9, lực lượng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP Nha Trang, đã đột kích xưởng bào chế “cỏ Mỹ” của Đỗ Ngọc Tùng tại căn nhà ở đường Phan Vinh, TP Nha Trang.

Tại đây, công an đã thu giữ hơn 692kg thảo mộc, trong đó có đến hơn 272kg “cỏ Mỹ” đã được bào chế thành thành phẩm; 230 lọ nhựa và 2 can nhựa (loại 20 lít/can) chứa hóa chất, 2 mặt nạ, máy trộn bê tông dùng để bào chế "cỏ Mỹ". Ngay sau đó, Tùng đã bị lực lượng công an khống chế ngay tại xưởng.

Tại tầng trệt của căn nhà ở đường Phan Vinh, các thiết bị máy móc cùng nguyên vật liệu như: Lá cây khô được thái nhỏ, nhiều loại hóa chất… bốc mùi nồng nặc. Phải mất gần 3 giờ, lực lượng công an mới có thể đưa hết số tang vật trong căn nhà lên 2 xe ô tô chuyên dụng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tùng khai đã đặt mua các loại hóa chất, thảo mộc từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang để bào chế thành “cỏ Mỹ”. Sau khi bào chế thành phẩm, Tùng đóng thùng gửi bán cho nhiều người trong cả nước với mỗi kilôgam “cỏ Mỹ” bán từ 3,5 - 4 triệu đồng. Hiện Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP Nha Trang đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, “ cỏ Mỹ ” chứa XLR-11 là chất gây nghiện, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử; kích động, căng thẳng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác. Nhưng loại này chưa nằm trong danh mục chất ma túy , vì thế lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý.