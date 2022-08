Triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Tân Hưng bắt giữ thêm bốn đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 26/8, mở rộng điều tra đường dây nhập lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An đã thi hành lệnh bắt đối với La Văn Trận (46 tuổi), Lê Minh Dững (34 tuổi), Phạm Văn Định (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) và Võ Văn Công (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội buôn lậu. Trước đó, ngày 30/6 tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B và ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an huyện Tân Hưng, Đồn biên phòng Sông Trăng – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát với số lượng lớn, bắt giữ 11 đối tượng có liên quan. Đồng thời thu giữ 91,55 tấn đường cát nhãn hiệu Thái Lan (trị giá ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng) cùng nhiều phương tiện xe cộ, phà gỗ chở hàng. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Long An đã thi hành Lệnh bắt bốn đối tượng trên. Khám xét cơ sở san chiết, đóng gói đường cát Ngọc Duyên, ở ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, Cảnh sát thu giữ thêm 105 tấn đường cát nhập lậu, 4 ô tô tải, 2 hệ thống băng chuyền, 1 bồn san chiết, pha trộn và nhiều thiết bị đóng gói đường cát. Qua đó, tổng số có gần 200 tấn đường cát nhập lậu đã bị thu giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Dân buôn dùng chiêu thức thả trôi đường cát lậu theo nước lũ Hữu Huy