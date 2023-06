Triển lãm và hội thảo quốc tế chuyên ngành sơn phủ và mực in Việt Nam

Vừa qua ngày 14/06/2023, Sự kiện Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 8 về chuyên ngành Sơn phủ, Tạo màu, Nhuộm và Mực in tại Việt Nam - Coatings Vietnam 2023 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên được đánh giá là đáng chú ý nhất trong ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in tại Việt Nam.

Năm nay, đồng hành cùng Ban tổ chức VEAS, Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam (VPIA) - đơn vị định hướng đồng tổ chức đã có những đóng góp quan trọng trong việc dự đoán và phát triển ngành. Hiệp hội tham gia với vai trò cốt yếu nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh ngành Sơn – Mực in của nước nhà. Đây cũng là động thái tích cực trong việc mở rộng hợp tác thương mại với các cơ quan và cộng đồng để đẩy mạnh việc phát triển bền vững, duy trì tỉ trọng ngành.

Buổi Triển lãm và Hội thảo đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng với hơn 3500 khách tham quan thương mại. Tham dự sự kiện, Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam (VPIA) đã có bài tọa đàm về Tổng quan ngành Sơn - Mực in Việt Nam năm 2022. Trong bài phát biểu, Ông Vương Bắc Đẩu - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội đã có sự đánh giá vô cùng chính xác:

“Sự hồi phục sau đại dịch tạo sức bật cho hầu hết các mảng sơn và mực in vào hai quý đầu năm 2022; tuy nhiên do độ mở của nền kinh tế Việt Nam khiến suy thoái toàn cầu làm nảy sinh khó khăn cho ngành sơn - mực in Việt Nam từ cuối quý hai cho đến hết năm.

Năm 2023, dòng vốn và tín dụng vẫn rất khó khăn, giải ngân đầu tư công còn chậm, tâm lý nhà đầu tư dè dặt, người tiêu dùng vẫn siết chặt chi tiêu; dự đoán năm 2023 thuận lợi và thách thức vẫn còn đan xen, thay đổi nhanh và khó lường, điều này gây thách thức khiến cho các nhà hoạch định chiến lược sản xuất - kinh doanh của thị trường sơn và mực in phải thận trọng khi đưa ra dự báo mới.”

Tham dự Hội thảo có các lãnh đạo đến từ Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam (từ phải qua trái): Ông Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên Ban kiểm tra; ông Vương Bắc Đẩu - Phó chủ tịch hội; ông Nguyễn Xuân Hòa - Tổng thư ký hội; ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành; bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Chủ tịch Hiệp hội; bà Phạm Thị Hoài Thinh - Ủy viên Ban chấp hành; ông Tạ Đình Doan - Ủy viên ban chấp hành hội.

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm đông đảo của hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Song song với đó là những cái bắt tay, những mối quan hệ hợp tác được hình thành dựa trên tình hữu nghị, đôi bên cùng có lợi.

Trong buổi Triển lãm, Hiệp hội VPIA đã có cơ hội kết nối và trò chuyện với các đối tác sản phẩm công nghệ và giải pháp mới nhất của ngành công nghiệp sơn phủ và mực in. Điều này không chỉ giúp cho Hiệp hội mà còn toàn thể các doanh nghiệp trong ngành có cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, cải thiện quy trình sản xuất và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

Coatings Vietnam 2023 khép lại, đã mở ra vô số giá trị cho các nhà triển lãm, khách tham dự nói riêng và nền kinh tế trên đà hồi phục của Việt Nam nói chung. Sự kiện này chính là cơ hội để các thành viên tham gia học hỏi, tiếp nhận giá trị về sản phẩm và công nghệ mới nhất của ngành, không những vậy, đây mà còn là nơi để giao lưu, hội ngộ và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.