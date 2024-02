Tri ân Chi Lăng lịch sử anh hùng

Nhân dịp Tết đến, xuân về, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và đoàn công tác trung ương, địa phương thăm, tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và dâng hương, dâng hoa tại Đền Chi Lăng.

Theo báo cáo của UBND huyện Chi Lăng, với sự quan tâm của các cấp, các ngành nên huyện Chi Lăng đã có những khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên. Nhất là những năm qua, đồng bào các dân tộc huyện Chi Lăng đã nhận được hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; song đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2022 là 8,58%). Huyện ủy- HĐND-UBND huyện đã có chỉ đạo tập trung xóa đói, giảm nghèo, nhất là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang được kì vọng sẽ giải quyết được những hạn chế, khó khăn căn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm, cải thiện chất lượng cuộc sống. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chi Lăng đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện chương trình để đạt được các mục tiêu đề ra theo hướng khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của trung ương do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX đã trao 150 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Phát biểu tại chương trình trao quà, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ: Chi Lăng là mảnh đất lịch sử, anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào trong việc phát triển kinh tế- xã hội-văn hóa- an ninh trật tự thì công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo cũng được huyện Chi Lăng chú trọng thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo được giảm dần theo từng năm. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng chúc các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vui xuân, đón tết an lành, vui tươi, đầm ấm. Đồng chí mong rằng các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn có ý chí nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

“Chương trình tặng quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, doanh nghiệp đối với những gia đình hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; qua đó động viên các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống, góp phần chung tay xây dựng quê hương Chi Lăng ngày càng giàu đẹp”, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhắn nhủ.

Cũng tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lạng Sơn đã trao biển tượng trưng trao 50 suất quà, tổng trị giá 25 triệu cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo Chi Lăng.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo địa phương đã dâng hương, dâng hoa tại Đền Chi Lăng tưởng nhớ anh linh các bậc tiền bối chủ tướng nghĩa quân, các vị trong đại đoàn tiền quân, hậu quân, các anh hùng nghĩa sỹ dân binh Chi Lăng, các liệt sỹ bộ đội, du kích, dân quân đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên vùng đất Chi Lăng.

Nhân dịp này, huyện Chi Lăng đã tổ chức Lễ hô thần, nhập tượng Đền Chi Lăng và 16 vị danh tướng được thỉnh bài vị trong Đền: Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Đinh Liệt, Lê Thụ, Trần Lựu, Nguyễn Lý, Trần Nguyên Hãn, Phạm Vấn, Lê Khôi, Phạm Bôi, Lê Thiệt, Lê Lĩnh, Nguyễn Công Chuẩn, Phạm Văn Liêu.

Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân 2024, pho tượng Hoàng Đế Lê Lợi bằng đồng nguyên chất cao 1,37 mét, nặng gần 1 tấn, trị giá gần 400 triệu đồng do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị (Hà Nội) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên năng lượng tài trợ đã được đúc, hoàn thành và được đưa vào vị trí chính diện Đền Chi Lăng.

Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Dự án Đền Chi Lăng có tổng diện tích 50 ha, gồm các công trình: nhà bảo tàng, tượng đài, đền thờ, các dịch vụ du lịch giải trí, cảnh quan dự trữ phát triển với mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn đầu tư (giai đoạn 1, thực hiện trong thời gian từ năm 2019 đến 2020: xây dựng đền thờ chính; giai đoạn 2 xây dựng các hạng mục còn lại). Đền thờ chính được thiết kế tại vị trí cao nhất, có cao độ 83,4 m, chính giữa trục thần đạo, trên một cấp sân rộng 2.000 m2, có mặt bằng hình chữ Tam, gồm ba tòa: Tiền chế - Trung cung - Hậu cung.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Đền Chi Lăng giai đoạn 2, ngay trong những ngày đầu năm 2024, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức nhiều đoàn làm việc xuống kiểm tra, đôn đốc, động viên các đơn vị đang thực hiện thi công tại công trường. Theo báo cáo, Đền Chi Lăng hiện đang trong giai đoạn lắp đặt các đồ thờ, nội thất tại gian tiền tế, trung cung, hậu cung, và các công trình phụ trợ như sân đền, trang trí khuôn viên, trồng cây xanh. Huyện Chi Lăng phấn đấu hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 và khánh thành, đưa Đền Chi Lăng đón du khách vào dịp lễ hội văn hóa, thể thao các dân tộc xã Chi Lăng xuân Giáp Thìn năm 2024.

“Trước linh vị Đền Chi Lăng, cán bộ nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng kính cẩn làm lễ, dâng hương, dâng hoa lên anh linh các vị chủ tướng, các anh hùng dân tộc, những người nghĩa sỹ dân binh, các vị liệt sỹ bộ đội, du kích, dân quântrong hàng nghìn năm lịch sử đã chiến đấu, hy sinh góp máu xương làm nên một Chi Lăng lẫy lừng chiến công và trường tồn cùng dân tộc”, Chủ tịch huyện Vi Nông Trường chia sẻ.

“Trong những năm qua, Khu di tích Chi Lăng đã được tỉnh Lạng Sơn quan tâm đầu tư, đặt các biển báo, bia, xây dựng nhà chiến tích,... nhưng quy mô còn nhỏ. Nếu được chú trọng đầu tư, tu bổ xứng với tầm vóc lịch sử, nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan, du lịch lý tưởng cho du khách, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao”, ông Vi Nông Trường- Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.