Trao tặng 10.000 liều vaccine dại miễn phí cho đối tượng yếu thế

Công ty CP Y tế Đức Minh, Tập đoàn Y tế AMV phối hợp với Công ty Indian Immunological Ltd (Ấn Độ) trao tặng 10.000 liều vaccine dại cho Việt Nam ...

Chiều 15/7, tại buổi lễ trao tặng vaccine dại cho công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam, TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng văn phòng Chương trình phòng chống bệnh dại Quốc gia – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 56 ca tử vong do bệnh dại, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

TS Hương cho biết, dại là bệnh nguy hiểm, khi lên cơn dại chắc chắn tử vong, nhưng đã có vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giá vaccine dại vẫn còn là số tiền lớn với nhiều người nghèo, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Tất cả các vụ tử vong đều chưa tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn.

Theo TS Hương, trong 3 năm trở lại đây, số người bị tai nạn do động vật cắn tại Việt Nam tăng liên tục, tới 30-40%. Năm 2023, cả nước có 82 người tử vong vì bệnh dại, gần 700.000 người phải tiêm dự phòng vaccine và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo cắn. Nguy cơ bệnh dại tại Việt Nam đang hiện hữu và rất cao.

Trong thời gian qua có sự thiếu hụt vaccine trong thời gian ngắn do lượng người bị động vật cắn tăng nhanh chóng, trong khi đó công ty sản xuất vaccine cung ứng không kịp. Điều đó gây ra nguy cơ lớn cho đối tượng yếu thế. Nếu thiếu hụt vaccine dại trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh, y tế và an sinh xã hội.

"Sự trợ giúp của Công ty CP Y tế Đức Minh, Tập đoàn Y tế AMV phối hợp với Công ty Indian Immunological Ltd (Ấn Độ) trao tặng 10.000 liều vaccine dại cho Việt Nam cực kỳ kịp thời và mang ý nghĩa nhân văn", TS Hương nói.

"Đối tượng được tiêm miễn phí vaccine phòng dại đợt này là các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi", TS Hương cho biết thêm.

Tại buổi trao tặng vaccine, ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế AMV cho biết, Tập đoàn cố gắng phối hợp với các đối tác để vaccine dại được tiêm miễn phí cho người nghèo và đã xây dựng bản đồ vaccine dại nhằm làm giảm bớt nỗi đau của người dân khi bị chó dại cắn.

Indian Immunological Ltd là nhà sản xuất vaccine dại lớn nhất trên thế giới, mỗi năm sản xuất 80 triệu liều vaccine dại cho 20 quốc gia, góp phần cứu sống hàng chục triệu người.

TS Anand Kumar – Tổng giám đốc Công ty Indian Immunological Ltd mong rằng việc trao tặng vaccine dại sẽ góp phần nhân văn, cứu sống được nhiều người dân Việt Nam không có điều kiện được tiêm vaccine miễn phí.

Văn phòng Chương trình phòng chống bệnh dại Quốc gia là đầu mối tiếp nhận số vaccine trên và tổng hợp đăng ký số lượng vaccine dại từ các địa phương có nhu cầu gửi về.

Số vaccine này sẽ phân bổ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các địa phương miền núi, những nơi có số ca tử vong vì bệnh dại cao và thiếu hụt vaccine dại để tiêm miễn phí cho các đối tượng trong chương trình.