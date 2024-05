Trao 5.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân Cần Thơ

TPO - Ngày 24/5, công trình Đường cờ Tổ quốc dài hơn 5 km, với 5.000 lá cờ đỏ sao vàng đã khánh thành tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Công trình Đường cờ Tổ quốc tại Cần Thơ do Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện.Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 5 năm thực hiện Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc.

Tuyến Đường cờ Tổ quốc dài 5,2 km, kéo dài từ đầu xã Trường Xuân B đến hết xã Trường Xuân A (huyện Thới Lai).

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai đánh giá Đường cờ Tổ quốc không chỉ tạo cảnh quan sạch, đẹp cho địa phương, còn giáo dục lòng yêu nước cho người dân trên địa bàn, du khách, đồng thời nhắc nhở về truyền thống cách mạng, sự hy sinh to lớn của ông cha ta để cho thế hệ hôm nay có được độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ đó, mọi người có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và đổi mới.