Tranh luận quanh đề xuất hạ độ tuổi cho học sinh lái xe gắn máy

TPO - Sáng 27/3, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Quy định người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.

Tại phiên họp, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thái Thị An Chung (tỉnh Nghệ An) đề xuất hạ độ tuổi được điều khiển xe gắn máy. Theo bà, dự thảo luật hiện quy định người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Đây là quy định kế thừa Luật an toàn giao thông đường bộ hiện hành.

“So với 20 năm trước, nhận thức và thể chất của trẻ em đã tốt hơn rất nhiều. Thực tế, hiện học sinh THPT đã sử dụng xe gắn máy đi học. Trong khi đó, học sinh lớp 10 đang ở tuổi 15, chưa đủ 16 tuổi”, bà An Chung nêu.

Đại biểu viện dẫn, quy định tại Bộ Luật lao động, tuổi được tham gia quan hệ lao động là từ đủ 15 tuổi. Nếu sau tốt nghiệp cấp 2, học sinh không trúng tuyển vào THPT, các em có thể đi học trường nghề.

Do vậy, đại biểu Chung cho rằng, cần nghiên cứu, sửa đổi quy định thành “người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy”. Theo bà, việc hạ độ tuổi điều khiển xe gắn máy có tính khả thi và phù hợp với nguyện vọng của cử tri.

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (tỉnh Hưng Yên) lại trăn trở trước vấn nạn vi phạm an toàn giao thông ở học sinh. Ông chỉ ra tình trạng học sinh đi hàng ngang, chở hai, chở ba, không đội mũ bảo hiểm. Ý thức tuân thủ an toàn giao thông của học sinh trong độ tuổi 16 – 18 tuổi còn hạn chế.

Dẫn số liệu cơ quan chức năng, năm 2023 có 900 vụ tai nạn giao thông liên quan tới học sinh ở độ tuổi 16 – 18 tuổi, làm chết gần 500 người, làm bị thương hơn 800 người, ông Thắng nói: “Đây là con số đau xót mà có nguyên nhân từ ý thức chấp hành pháp luật, quy định về giao thông". Từ đó, ông đề nghị phải có cơ chế rõ trong luật để quy định rõ trách nhiệm cơ quan chức năng trong giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh.

Cùng mối quan tâm, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (tỉnh Bình Định) cho rằng, đối với xe đạp điện của học sinh có quy định chạy tối đa 25 km/giờ. Tuy nhiên, bộ phận điều khiển có thể chạy tới 45 km/giờ. Ông đề nghị cấm tự ý can thiệp phần mềm điều khiển của xe điện các loại để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Đại biểu đoàn Bình Định cũng đề nghị quy định cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy (dưới 50 cc) an toàn cho học sinh để tham gia giao thông đường bộ. Thời gian, địa điểm được Bộ Giáo dục – đào tạo hướng dẫn nhưng nội dung chương trình phải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

“Quy trình đào tạo này yêu cầu xây dựng bộ sách lý thuyết, câu hỏi cho học sinh. Học sinh tự học lái theo giáo trình, tự tập lái trong khuôn viên cơ sở giáo dục hoặc cơ sở tương tự. Ngành giáo dục, công an giải đáp các thắc mắc cho học sinh khi cần… Riêng với trẻ em trên 16 tuổi muốn lái xe trên 50 cc thì phải có chấp nhận của cha mẹ, người giám hộ và học lái ở trung tâm sát hạch”, ông Cảnh cho hay.