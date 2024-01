Tràng Định – vẻ đẹp nguyên sơ, trải nghiệm chân thực

TPO - Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,9% so với năm 2022.

TPO - Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, 100% các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh.