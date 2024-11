Trạm CSGT Đa Phước đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ lái xe vận chuyển rác

Ngày 29/11, tại Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam – VWS (huyện Bình Chánh, TPHCM), Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đa Phước đã đến tuyên truyền luật giao thông, ký cam kết với các tài xế lái xe vận chuyển, thu gom rác về công ty.

Hoạt động tuyên truyền về Luật An toàn giao thông và tổ chức ký cam kết với người tham gia giao thông, đội ngũ lái xe được Phòng CSGT tổ chức thường xuyên hàng tuần, hàng quý. Cơ quan chức năng cho biết, phần lớn các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông do không tuân thủ các quy định của pháp luật, các nguyên tắc của Luật giao thông đường bộ hoặc do thiếu kỹ năng lái xe như thiếu chú ý quan sát, dự báo tình huống khi tham gia giao thông. Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến phương tiện ô tô như xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe bồn, xe vận chuyển rác…

Để phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024, Phòng CSGT đã chỉ đạo cho các đơn vị thuộc Phòng CSGT qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và công tác điều tra, giải quyết tai nạn thống kê, tập hợp các phương tiện của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thường xuyên di chuyển trên địa bàn đơn vị vi phạm Luật Giao thông đường bộ hoặc gây ra va chạm, tai nạn giao thông để phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ doanh nghiệp, bộ phận quản lý, điều hành và đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải và trong tham gia giao thông.

Cũng trong buổi tuyên truyền, cán bộ Trạm CSGT Đa Phước đã phát tờ rơi, vận động các tài xế vận chuyển rác đến Công ty VWS ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, luôn tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn; đảm bảo điều kiện sức khỏe, không có nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể khi điều khiển phương tiện; nguyên tắc nhường đường tại giao lộ và nhận biết, phòng ngừa các phương tiện khác đi vào “điểm mù” của phương tiện đang điều khiển; đăng kiểm phương tiện giao thông đúng quy định…

Công ty VWS thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị kiến thức, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Cụ thể như tập huấn tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động; diễn tập phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất…

Với Công ty VWS, bên cạnh trách nhiệm xử lý rác, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường cho hơn 10 triệu dân ở TPHCM, công ty còn luôn quan tâm đến tính mạng, sức khỏe người dân, người lao động. Vì vậy, Công ty VWS luôn dành nguồn ngân sách hàng tỷ đồng mỗi năm để mời chuyên gia tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ, ký cam kết với địa phương, cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, chấp hành đúng các quy định đề ra.

Công ty VWS là đơn vị xử lý rác lớn nhất tại TPHCM. Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thuộc Công ty VWS tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 – 6.500 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Lượng rác VWS xử lý mỗi ngày chiếm khoảng 70% tổng lượng rác thải của TPHCM. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác của VWS là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, phát điện…