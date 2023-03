Trả lại 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

TPO - Một người phụ nữ ở Hà Nội đã nhận lại 300 triệu đồng sau khi chuyển nhầm vào số tài khoản của người khác.

Công an xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tiền 300 triệu đồng cho Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) để trao trả lại cho chị Nguyễn Thị Nga (42 tuổi, trú quận Thanh Xuân).

Trước đó, vào ngày 20/3, chị Nga chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Ngay sau đó chị Nga đã đến cơ quan công an trình báo và nhờ hỗ trợ.

Qua kiểm tra, Công an quận Thanh Xuân xác định chị Nga đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của một người đàn ông ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Sau khi nhận được thông tin, ngày 21/3, Công an xã Kỳ Châu phối hợp với Công an quận Thanh Xuân xác minh và vận động công dân N.Đ.T (33 tuổi, trú tại xã Kỳ Châu) chủ nhân số tài khoản mà chị Nga chuyển nhầm giao nộp lại số tiền nói trên.

Ngày 22/3, tại trụ sở Công an xã Kỳ Châu, lực lượng Công an đã bàn giao số tiền 300 triệu đồng cho Công an quận Thanh Xuân để trao trả lại cho chị Nguyễn Thị Nga theo quy định của pháp luật.