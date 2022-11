TPHCM: Thiếu tiền tiêu xài, một đối tượng tháo trộm lan can bờ kênh đem bán

TPO - Do thiếu tiền tiêu xài, Huỳnh Tấn Chí, (ngụ phường 5, quận Gò Vấp) đã đến phường An Phú Đông, quận 12 dùng cờ lê tháo các khung lan can bằng kim loại đem đi bán. Khi đang chở lan can thứ ba đi tiêu thụ thì Chí bị Công an phường An Phú Đông và người dân bắt giữ.

Ngày 3/11, Công an Phường An Phú Đông đã dựng lại hiện trường vụ bắt quả tang đối tượng tháo trộm lan can ở Bờ kênh Sáu Trình (thuộc Tổ 32, Khu phố 2, phường An Phú Đông).

Theo lãnh đạo Công an phường An Phú Đông, thời gian gần đây trên địa bàn quận 12 xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng nơi vắng vẻ, ít người qua lại để trộm các thanh lan can dọc theo tuyến bờ kênh, rạch gây bức xúc dư luận. Mặc dù giá trị không cao, nhưng hành vi này gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đặc biệt là tình an ninh trật tự cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Trước tình hình đó, Công an phường An Phú Đông đã xây dựng kế hoạch tuần tra, mật phục để bắt giữ, xử lý các đối tượng thực hiện hành vi trên.

Vào khoảng 17 giờ ngày 2/11, Công an phường An Phú Đông đã mật phục bắt giữ đối tượng Huỳnh Tấn Chí khi đối tượng này đang thực hiện hành vi lấy trộm 1 lan can kim loại nặng 37kg lắp đặt trên Bờ kênh Sáu Trình, Tổ 32, Khu phố 2.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận ngày 2/11 đã chạy lòng vòng dọc các con kênh, rạch nơi lắp đặt các lan can để quan sát tình hình, nếu thấy không có người dân qua lại, Chí sẽ thực hiện hành vị lấy trộm các thanh lan can.

Trước đó, cùng ngày Chí đã lấy trộm thành công 2 lan can cùng địa điểm trên và đã bán. Khi Chí đang thực hiện lấy thanh lan can thứ 3 thì bị lực lượng công an phường và người dân bắt giữ.

Hiện công an phường đã thu hồi 2 lan can trước đó Chí đã tiêu thụ và lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là clip dựng lại hiện trường vụ trộm lan can bờ kênh: