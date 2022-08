TPHCM ra mắt trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

TPO - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu Công an TPHCM có 3 tiểu đoàn trực thuộc và 1 đại đội cơ giới phục vụ công tác hậu cần với 1.279 cán bộ, chiến sĩ.

Sáng 10/8, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an TPHCM là một trong 14 địa phương trên cả nước được thành lập lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cấp trung đoàn.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an TPHCM do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP làm Trung đoàn trưởng.

Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TPHCM kiêm Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, cho biết, Trung đoàn có 3 tiểu đoàn trực thuộc và 1 đại đội cơ giới phục vụ công tác hậu cần với 1.279 cán bộ, chiến sĩ.

“Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập trên cơ sở nền tảng là các lực lượng công an địa phương. Theo đó, 3 tiểu đoàn trực thuộc là biên chế quân số ở các phòng nghiệp vụ và công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức để đóng quân trên các địa bàn, cụm, khu an ninh. Khi có tình huống xảy ra ở khu vực mục tiêu nào thì sẽ huy động lực lượng cho phù hợp, đảm bảo tính cơ động nhanh”- Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ chiến sĩ tham gia giúp Công an TP chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát.

“Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn cần phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”- Thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công TPHCM đã diễu binh, biểu diễn các bài võ thuật, biểu diễn triển khai các đội hình để xử lý tình huống.

Các bài biểu diễn được cán bộ, chiến sĩ CSCĐ thể hiện thuần thục và đẹp mắt, nhận được sự tán thưởng của các đại biểu.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM.