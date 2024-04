TPHCM giảm mạnh chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

TP - Theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 113 trường THPT công lập tại TPHCM, năm nay thành phố tuyển 71.020 chỉ tiêu, giảm hơn 6.000 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024.

Trong khi đó, dự kiến có khoảng 116.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Số học sinh tăng trong khi chỉ tiêu giảm khiến nhiều em không có cơ hội vào lớp 10 công lập.

Hơn một nửa trường công giảm chỉ tiêu vào lớp 10

Như vậy, so với năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chỉ có gần 20 trường tăng nhẹ 30-90 chỉ tiêu, phần đông các trường đều giảm chỉ tiêu (hơn 60 trường). Trong đó, giảm mạnh nhất là các trường THPT Trần Phú, THPT Vĩnh Lộc B và THPT Hồ Thị Bi, đều giảm 270 chỉ tiêu so với năm trước. Với các trường THPT Bình Chiểu, trường THPT Phước Kiển và trường THPT Lương Văn Can, mỗi trường giảm 225 chỉ tiêu.

Lý giải về nguyên nhân chỉ tiêu vào lớp 10 giảm sâu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Lê Hoài Nam cho hay, năm nay, toàn thành phố có hơn 116.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 102.349 học sinh lớp 9 đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 công lập, khoảng 13.947 học sinh sẽ không thi tuyển sinh lớp 10, mà lựa chọn con đường học tập khác.

“Như vậy, nếu giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho trường THPT công lập theo số lượng học sinh lớp 9 sẽ tạo ra chỉ tiêu ảo, khiến các trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Tình trạng này đã thể hiện rất rõ ở mùa tuyển sinh năm ngoái. Khi đó, nhiều trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, đến khi thành phố cho tuyển bổ sung vẫn không đủ chỉ tiêu. Từ thực tế trên, cộng với các điều kiện dạy học của các trường THPT công lập (về đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng học...), Sở đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường” - ông Nam cho hay.

Tăng hơn 300 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên Năm nay, TPHCM tuyển 1.995 chỉ tiêu lớp 10 chuyên tại hai Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT chuyên Lê Hồng Phong; bốn Trường THPT có lớp chuyên gồm THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền và THPT Gia Định. Năm ngoái, TPHCM tuyển 1.680 vào chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Như vậy chỉ tiêu lớp 10 chuyên năm nay tăng hơn 315 chỉ tiêu.

Cô Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8) cho hay, hai năm học trước, trường không học tại cơ sở chính mà mượn phòng học của một trường THCS trên địa bàn, nên số lượng tuyển vào lớp 10 giảm theo điều kiện khi đó. Năm học 2023-2024, chỉ tiêu lớp 10 vào trường tăng đột biến, lên đến hơn 800 em. Đến năm nay, trường chỉ nhận 14 lớp (khoảng 630 học sinh), tương đương với số học sinh ra trường để đảm bảo cơ sở vật chất giảng dạy. Do vậy, năm nay nhà trường giảm 225 chỉ tiêu (tương đương 5 lớp).

Với các trường ngoài công lập, ngành giáo dục TPHCM cũng thể hiện sự cứng rắn khi không giao chỉ tiêu cho hơn 10 trường chưa đủ điều kiện, nhiều trường chỉ được tuyển 16-20 học sinh. Theo đó, Trường tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương được giao 16 chỉ tiêu; Trường tiểu học, THCS và THPT quốc tế Bắc Mỹ và TT Bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm thành phố cùng có 20 chỉ tiêu; Trường song ngữ quốc tế Horizon chỉ được 24 chỉ tiêu. Nhiều trường khác cũng chỉ được tuyển 40-60 chỉ tiêu.

Học sinh rớt lớp 10 về đâu?

Đối chiếu từ công bố của Sở GD&ĐT về con số hơn 102.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 và hơn 71.000 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, có thể thấy sẽ có hơn khoảng 31.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 trường công.

Ông Lê Hoài Nam lý giải, năm học 2024-2025, TPHCM đã xác định lấy tỉ lệ 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các loại hình trường công lập, theo công tác phân luồng học sinh. Hiện nay, nhiều phụ huynh có xu hướng chọn cho con em mình một con đường học tập phù hợp với khả năng, sở thích của học sinh, chứ không ưu tiên chọn thi vào lớp 10 công lập như trước. Trong đó, khá nhiều phụ huynh đã định hướng cho con mình học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề. Học sinh vừa tốt nghiệp THCS nếu đăng ký đi học nghề sẽ được miễn học phí 100%.

Những trường này còn giảng dạy chương trình THPT song song với chương trình đào tạo nghề, mở lớp bán trú, nội trú… Sau khi tốt nghiệp, học sinh vừa có bằng nghề vừa có bằng tốt nghiệp THPT, có thể đi làm hoặc học liên thông lên Đại học, Cao đẳng. TPHCM còn có hơn 30 trung tâm giáo dục thường xuyên. Bằng tốt nghiệp THPT của học sinh học hệ giáo dục thường xuyên hay THPT đều có giá trị như nhau. Các em vẫn có thể thi vào đại học như hệ THPT.

Theo đại diện Sở GD&ĐT, tùy tình hình học sinh nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường THPT, Sở sẽ quyết định tuyển sinh bổ sung với những thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng thường. Sở GD&ĐT lưu ý học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.