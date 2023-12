TPHCM đón Tết Dương lịch trong tiết trời nắng đẹp

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam bộ có nơi dưới 22 độ C.