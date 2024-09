TPHCM có mưa rào vào ngày khai giảng

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo TPHCM và khu vực Nam bộ khả năng có mưa rào trong ngày khai giảng năm học mới, trong đó mưa sẽ tập trung vào thời gian chiều và tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay rãnh áp thấp vắt qua Nam bộ - Nam Trung bộ nối với vùng xoáy thấp mạnh dần trên khu vực Nam Biển Đông nâng trục dần lên phía Bắc.

Gió mùa Tây-Nam ảnh hưởng đến thời tiết Nam bộ hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Trung bộ - Bắc bộ suy yếu và rút ra phía đông; từ khoảng ngày 7/9 có xu hướng lấn Tây trở lại qua Trung bộ - Nam bộ.

Dự báo trong ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9), do chịu ảnh hưởng của những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa dông nói trên, TPHCM tiếp tục có mưa ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong đó, mưa chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối; buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hồi 10 giờ sáng nay (ngày 4/9), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 730km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, khoảng 10km/h.



Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m. Từ ngày 5-6/9, có thể tăng dần lên 9-11m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) có gió Tây-Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây-Nam cấp 4-5. Độ cao sóng 1-3m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy.

Thời tiết Nam bộ trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.