TPHCM: Bắt giữ đối tượng dùng kéo cướp tiền ở cửa hàng bách hóa

TPO - Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ở một cửa hàng bách hóa trên đường Song hành quốc lộ 22.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ nghi phạm Phan Trường Giang (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/11, Phan Trường Giang điều khiển xe máy đến một cửa hàng bách hóa trên đường Song hành quốc lộ 22 (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn). Khi đến nơi, đối tượng đỗ xe máy ở bên ngoài cửa hàng rồi đi vào bên trong giả vờ mua sắm.

Sau đó, gã thanh niên 29 tuổi dùng kéo thủ sẵn trong người rút ra đe dọa, buộc nữ nhân viên đưa tiền.

Sau đó, đối tượng mở hộc tiền ở quầy thu ngân, cướp 6 triệu đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy thông tin từ các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định Giang là nghi phạm nên đã tiến hành truy xét, bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phan Trường Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.