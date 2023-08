TPHCM bắn pháo hoa tối 2/9 tại 2 địa điểm

TPO - Chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9 với điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và điểm tầm thấp ở Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11).

UBND TPHCM vừa chấp thuận tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9 với điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và điểm tầm thấp ở Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11).

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm trong thời gian này. Công an TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, tại các điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.

Dịp này, TPHCM cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh vào tối 2/9 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Thành phố cũng tổ chức thả khinh khí cầu trong hai ngày 2 và 3/9 tại đường Nguyễn Thiện Thành (TP Thủ Đức).