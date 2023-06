TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon - Bí quyết giúp con ăn ngon, đề kháng khỏe mạnh

Được thấy con ăn ngon, khỏe mạnh là mong mỏi của tất cả các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, trong những năm đầu đời, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái biếng ăn, chậm lớn, hay ốm vặt. Ở những giai đoạn ấy, cha mẹ cần tìm đúng giải pháp giúp con ăn ngon và tăng đề kháng trở lại. TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon của Dược phẩm Tín Phong là một trong những lựa chọn tin cậy giúp con khắc phục vấn đề này.

“Biếng ăn, chậm lớn, thường xuyên ốm vặt” – Nỗi ám ảnh của hàng triệu bà mẹ

Bất cứ ai từng làm mẹ hẳn ít nhất 1 lần than vãn: “Trước đây sợ con rắn, sợ con chuột, sợ đủ thứ. Nhưng có con xong chỉ sợ con ốm”. Nỗi ám ảnh con ốm khiến nhiều mẹ lâm vào stress. Con ốm thường đi kèm với tình trạng biếng ăn, chậm lớn, còi cọc và cứ thế khiến mẹ đau đầu. Chỉ cần một đợt thay đổi thời tiết hoặc vài ngày con ngủ lạnh do đắp chăn, uống nước đá, ăn kem…đều có thể trở thành nguyên nhân khiến con ốm.

Lý giải điều này, các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân như: hệ tiêu hóa kém, trẻ uống quá nhiều kháng sinh, hệ miễn dịch của trẻ kém…đặc biệt là thiếu chất do biếng ăn. Nếu không có biện pháp can thiệp đúng đắn và kịp thời, biếng ăn ở trẻ có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng, lâu dài ảnh hưởng tới sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ của trẻ.

Hiểu được mối nguy này, nhiều cha mẹ tích cực tìm kiếm biện pháp và sản phẩm bổ sung nhằm vừa giúp con ăn ngon, vừa tăng cường sức đề kháng. Điều cần chú ý là phải tìm được sản phẩm đảm bảo an toàn, dễ sử dụng và hiệu quả rõ rệt.

TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon – Công thức độc đáo đặc chế dành cho trẻ biếng ăn

Đề kháng khỏe mạnh là yếu tố then chốt giúp trẻ tránh ốm vặt và nhanh chóng vượt qua các vấn đề sức khỏe thông thường, nhất là vào mùa dịch bệnh. Để có được đề kháng khỏe, không gì thay thế được dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, khi trẻ biếng ăn, dinh dưỡng bị thiếu hụt tạo thành vòng lẩn quẩn: biếng ăn => đề kháng kém => ốm vặt, chậm lớn…

TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon là sản phẩm chính hãng của Dược phẩm Tín Phong – đơn vị có lịch sử hơn 10 năm trên thị trường và được Bộ Y tế trao tặng nhiều giải thưởng uy tín cho những đóng góp tích cực trong chăm sóc sức khỏe người Việt. Nhờ công thức chứa những vi chất tốt nhất cho trẻ biếng ăn, đề kháng kém cùng hương vị thơn ngon mà TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon trở thành người bạn tin cậy của rất nhiều mẹ Việt trên hành trình chăm sóc cho con.

TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon chứa Lysine, Thymomodulin, Vitamin C, Yến sào và Sữa non với hàm lượng dồi dào. Đây đều là những dưỡng chất đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng rõ rệt trong việc kích thích trẻ ăn ngon, hấp thu tối đa và tăng cường đề kháng hiệu quả. Trong đó phải đặc biệt kể đến Lysine – Hoạt chất hàng đầu có tác dụng kích thích trẻ ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hấp thu dưỡng chất khác.

Bên cạnh đó, TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon còn chứa Thymomodulin – hoạt chất quý đã được khẳng định giúp tác động trực tiếp đến tế bào bạch cầu, từ đó giúp tăng sức đề kháng, giúp điều trị một số bệnh như hen suyễn, nhiễm trùng, điều trị dị ứng…Cùng với yến sào, sữa non và Vitamin C, TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon là sản phẩm có công thức ưu việt nhất ở công dụng hỗ trợ trẻ ăn ngon và tăng đề kháng cơ thể.

TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon – Hàm lượng vi chất dồi dào, hỗ trợ bé ăn ngon chỉ sau 1 tháng

Trong mỗi gói TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon có chứa tới 300mg Lysine và 20mg Yến sào, 20mg Thymomodulin, cùng Vitamin C, Kẽm và Sữa non, vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm kích thích ăn ngon khác. Với liều dùng nhỏ, hàm lượng dưỡng chất cao, mỗi tháng, trẻ chỉ cần từ 1 đến 2 hộp TPBVSK Thạch Wizee ăn ngon là đủ, tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Sản phẩm dùng được cho trẻ nhỏ nhờ thành phần 100% từ tự nhiên, an toàn, lành tính. Trẻ từ 3 tuổi mỗi ngày dùng 1 -2 gói, ngày 2-3 lần.

TPBVSK Thạch Wizee Ăn ngon là sản phẩm đặc chế dành cho trẻ biếng ăn, ăn không ngon miệng, chậm lớn, trẻ mới ốm dậy cần tăng cường đề kháng. Sản phẩm bổ sung Lysin, Thymomodulin, Kẽm, Vitamin C, Yến sào và Sữa non giúp hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng sức đề kháng. Sản phẩm được tiếp thị và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong. Fanpage sản phẩm: https://www.facebook.com/wizee.vn/ Hotline: 1800 9229 Địa chỉ Lô B8-B10/D6, Khu đô thị Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.