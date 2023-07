TPBVSK S Xuân Trí Dược – Nâng tầm hiệu quả Thiên Môn chùm, giúp phụ nữ trẻ đẹp, hạnh phúc

Được dân gian Ấn Độ gọi là “Nữ hoàng của các loại thảo mộc”, Thiên môn chùm (Tên khoa học là A.racemosus) được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, S Xuân Trí Dược là sản phẩm giúp nâng tầm hiệu quả của Thiên môn chùm để trở thành giải pháp hàng đầu giúp phụ nữ trẻ đẹp, hạnh phúc mỗi ngày.

Thiên môn chùm – Bí thuật “Cây trăm chồng” và thảo dược tuyệt vời cho phái đẹp

Theo Ayurveda – một hệ thống y học Hindu của người Ấn Độ, Thiên môn chùm được gọi với tên dân gian là Shatavari, có nghĩa là “cây trăm chồng”, hay “100 người phối ngẫu nhiên”. Điều này cho thấy, thiên môn chùm được dân gian khẳng định tác dụng vượt trội đối với sinh lý nữ. Đó là nhờ bộ rễ của thiên môn chùm chứa một lượng saponin steroid và phytoestrogen (tiền estrogen) có thể làm tăng ham muốn, hỗ trợ chữa viêm cơ quan sinh dục, làm ẩm các mô khô của vùng kín, trẻ hóa tử cung, hỗ trợ chữa huyết trắng và rong kinh. Rễ của Thiên Môn Chùm là có tác dụng kích thích tình dục mạnh mẽ, hỗ trợ cải thiện sinh lý nữ một cách hiệu quả.

Không những tốt cho sinh lý, Thiên môn chùm còn được mệnh danh là “thảo mộc tốt nhất cho người phụ nữ” với các tác động tích cực lên toàn bộ sức khỏe tổng thể, đặc biệt là tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ cải thiện chức năng tinh thần, giúp thư giãn và giảm căng thẳng, stress…Các nhà khoa học đã chỉ ra Thiên Môn Chùm sở dĩ đem lại nhiều tác dụng cho phụ nữ vì chứa phytoestrogen (tiền estrogen), hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ bằng cách liên kết trực tiếp với các thụ thể estrogen trong cơ thể, hỗ trợ kích thích cơ thể sản sinh estrogen, nhưng hoàn toàn không làm tăng quá mức nồng độ estrogen nội sinh. Nguồn phytoestrogen này có thể hỗ trợ làm giảm các triệu chứng bất lợi của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh như khô âm đạo, giảm ham muốn, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, bốc hỏa, cáu gắt, da khô nhăn…

Cũng chính vì chứa phytoestrogen mà Thiên môn chùm được xếp vào nhóm cây thuốc an toàn tuyệt đối cho phụ nữ. Trong Ayurveda, Thiên Môn Chùm đã được mô tả là an toàn để sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học trên thế giới về Thiên Môn Chùm cũng cho thấy với liều dùng cao tới 3200mg/kg cũng không gây bất kì tác dụng bất lợi nào, việc sử dụng lâu dài các chiết xuất từ rễ Thiên Môn Chùm tuyệt đối an toàn, giúp ngay cả phụ nữ sau sinh, người bị u nang, u xơ cũng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng.

Với những công dụng tuyệt vời và hiếm có này, Thiên Môn chùm được ứng dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, nổi bật trong đó phải kể đến S Xuân Trí Dược.

S Xuân Trí Dược – Nâng tầm giá trị thảo dược quý Thiên môn chùm

Từ những bằng chứng khoa học về công năng và độ an toàn tuyệt đối của Thiên Môn chùm, các nhà khoa học của Dược phẩm Trí Dược đã phối hợp cùng các chuyên gia dược liệu nghiên cứu, ứng dụng và nâng tầm hiệu quả thảo dược quý này trong công thức S Xuân Trí Dược.

Theo đó, Trí Dược tập trung đầu tư vùng trồng Thiên môn chùm theo tiêu chuẩn dược liệu sạch quốc tế GACP, dưới sự giám sát của Chuyên gia Dược liệu hàng đầu Việt Nam – Tiến sĩ Ngô Đức Phương. Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP- WHO, nhằm đảm bảo không chỉ chuẩn hóa về nguyên liệu mà còn tối ưu về sản xuất, cho ra đời Viên S Xuân Trí Dược chứa hàm lượng dược chất cao nhất và cho tác dụng tốt nhất.

Đồng thời, Thiên môn được kết hợp với các thảo dược quý gồm Đinh lăng, Hương phụ, Ích mẫu, Sâm tố nữ – đều là những thảo dược đầu bảng được cả y học cổ truyền và y học hiện đại khẳng định tác dụng tuyệt vời và toàn diện cho vẻ đẹp và sinh lý nữ. S Xuân Trí Dược đã trở thành giải pháp toàn diện cho hiệu quả cao và an toàn nhất cho nhu cầu bổ sung nội tiết tố nữ.

Nhờ công thức độc đáo, S Xuân Trí Dược mang lại tác dụng vượt trội, vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng do thiếu hụt nội tiết tố nữ như bốc hỏa, mất ngủ, khô hạn, giảm ham muốn, vừa hỗ trợ tăng cường sức khỏe, giúp da dẻ hồng hào, căng sáng.

Nhiều chị em cảm thấy bất ngờ với hiệu quả mà S Xuân Trí Dược mang lại, chỉ sau 1 tuần sử dụng, cơ thể đã khỏe mạnh và hưng phấn hơn; sau 2 tuần, thấy ngủ ngon hơn, giảm rụng tóc, tăng tiết dịch âm đạo. Sau 4 tuần, các triệu chứng rối loạn nội tiết cải thiện rõ rệt, da sáng đẹp, kinh nguyệt đều, ham muốn tăng cao và sinh lý dồi dào hẳn.

S Xuân Trí Dược cho hiệu quả nhanh chóng nhưng đặc biệt an toàn, không gây dư thừa nội tiết tố và ngay cả phụ nữ bị u nang, u xơ cũng có thể an tâm sử dụng. S Xuân Trí Dược chính là giải pháp ưu việt hàng đầu giúp chị em trẻ đẹp, căng tràn nhựa sống và hạnh phúc ngập tràn.

