TPBVSK Inulin chính hãng hay hàng kém chất lượng? Đừng vội tin nếu chưa kiểm chứng!

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe ngày càng cao, thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm tương tự TPBVSK Intestines Beauty Queen (Inulin) của Nichiei Bussan với mức giá thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra một thách thức lớn đối với người tiêu dùng khi các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể không đảm bảo an toàn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một số cách giúp người dùng nhận biết sản phẩm Inulin chính hãng.

Sức hấp dẫn từ sản phẩm inulin và rủi ro hàng không phải chính hãng

Inulin là một thành phần có nhiều lợi ích cho sức khỏe tiêu hóa, được ví như nguồn thực phẩm cho các lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, giảm táo bón và điều chỉnh lượng đường huyết. Với hiệu quả đã được khoa học chứng minh, các sản phẩm chứa inulin nhanh chóng chiếm được lòng tin từ người tiêu dùng, đặc biệt là TPBVSK Intestines Beauty Queen (Inulin). Tuy nhiên, đi kèm với sự phổ biến đó là hiện tượng hàng không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường. Những sản phẩm có vẻ ngoài giống hàng chính hãng nhưng lại bán với giá rẻ hơn và không có tem nhãn bảo đảm, khó xác định nguồn gốc và không có sự cam kết về chất lượng.

Cách nhận biết sản phẩm chính hãng

Trên thị trường, không thiếu những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, khách hàng cần lưu ý những điểm sau để nhận biết sản phẩm TPBVSK Intestines Beauty Queen chính hãng:

● Tem nhãn chống giả của Nichiei Asia: Tất cả các sản phẩm chính hãng của Nichiei Asia đều có tem nhãn chống giả độc quyền, mà hàng xách tay hoặc hàng giả thường không có. Tem này có những đặc điểm như: tem cào điện tử, tem có thể bị vỡ, và có thể được kiểm tra bằng tia UV.

● Nhãn phụ bằng tiếng Việt: để đảm bảo tính chất nhập khẩu nguyên seal, tem chống giả không được dán trực tiếp lên vỏ hộp mà được đặt bên ngoài lớp bọc seal. Trên hộp sẽ có nhãn phụ bằng tiếng Việt, tên công ty chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối, kèm theo số xác nhận công bố (Số XNCB) do Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp.

● Dùng icheck kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng: Sản phẩm TPBVSK Intestines Beauty Queen được trang bị mã vạch phía sau bao bì. Điều này cho phép khách hàng dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm khi mua hàng. Khách hàng có thể sử dụng các ứng dụng quét mã vạch như iCheck, GCheck, hoặc gửi tin nhắn để kiểm tra thông tin sản phẩm và xác thực hàng chính hãng. Tuy nhiên, mỗi hộp chỉ được check 1 lần duy nhất, lần sau check sẽ bị cảnh báo.

● Hồ sơ, giấy chứng nhận sản phẩm chính hãng: Bên cạnh các yếu tố bao bì như seal niêm phong, nhãn phụ tiếng Việt, tem chống hàng giả, hóa đơn mua hàng, Intestines Beauty Queen chính hãng luôn có đầy đủ giấy công bố của BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN VÀ THỰC PHẨM. Đây là giấy tờ quan trọng do cơ quan chức năng cấp phép, chứng minh sản phẩm đã được kiểm tra và đánh giá an toàn, phù hợp với quy định, đảm bảo chất lượng cho người sử dụng.

Nguồn gốc và kênh phân phối chính tại thị trường Việt Nam:

TPBVSK Intestines Beauty Queen (Inulin) là sản phẩm của thương hiệu Nichiei Bussan, được sản xuất 100% tại Nhật Bản – thương hiệu với hơn 50 năm kinh nghiệm trong sản xuất và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng mỹ phẩm cao cấp trên toàn Thế Giới. Tại Việt Nam, sản phẩm này được nhập khẩu chính ngạch và phân phối độc quyền bởi Công ty CPQT Nichiei Asia.

Các sản phẩm được phân phối do các đại lý chính hãng sẽ có tem và nhãn phụ của Công ty CPQT Nichiei Asia.

Vì vậy, khi mua TPBVSK Intestines Beauty Queen, khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu đơn vị bán hàng cung cấp giấy chứng nhận đại lý chính hãng cùng với các giấy tờ pháp lý hợp lệ và thông tin chính xác của cửa hàng để xác minh sản phẩm chính hãng.

Khách hàng muốn tư vấn tình trạng sức khỏe miễn phí với chuyên gia có thể ghé đến showroom của chúng tôi tại địa chỉ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh hoặc gọi điện đến số hotline 1900299988

Sản phẩm TPBVSK Intestines Beauty Queen (Inulin) của Nichiei Asia không chỉ là một sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, mà còn là một cam kết từ hãng về việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế, đừng nên đánh đổi bằng việc mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc chỉ vì giá rẻ. Hãy chọn sản phẩm inulin có tem nhãn, mua từ các kênh phân phối uy tín để yên tâm sử dụng sản phẩm chính hãng và bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình. Hãy là người tiêu dùng thông thái bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng thông tin sản phẩm và yêu cầu xuất hóa đơn đầy đủ khi mua hàng.