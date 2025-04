TPBVSK Codeage Liposomal NMN: Kết tinh của khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh ngành chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ, Nicotinamide Mononucleotide (NMN) đã trở thành một hợp chất được chú ý đặc biệt nhờ khả năng cải thiện sức khỏe tế bào và chống lão hóa. TPBVSK Codeage Liposomal NMN không chỉ là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thông thường mà còn là kết quả của sự kết hợp giữa khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại, mang đến giải pháp toàn diện cho người tiêu dùng.

Bằng chứng khoa học về hiệu quả của NMN trên người

Nicotinamide Mononucleotide (NMN) là tiền chất của Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+), một phân tử thiết yếu cho quá trình trao đổi chất và duy trì sức khỏe tế bào. Trong những năm gần đây, NMN đã được nghiên cứu rộng rãi trên cả động vật và con người, với các bằng chứng khoa học đáng chú ý về tác dụng tích cực đối với sức khỏe.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản đã đánh giá hiệu quả của việc bổ sung NMN trong 12 tuần đối với chất lượng giấc ngủ, mệt mỏi và chức năng thể chất ở người lớn tuổi. Kết quả cho thấy nhóm sử dụng NMN vào buổi chiều (NMN_PM) có cải thiện đáng kể về chức năng chi dưới (được đo bằng bài kiểm tra 5 lần ngồi để đứng - 5-STS) và giảm cảm giác buồn ngủ so với nhóm giả dược. Đặc biệt, kích thước hiệu ứng (effect size) của NMN_PM đạt mức cao nhất đối với bài kiểm tra 5-STS (d=0,72) và cảm giác buồn ngủ (d=0,64). Điều này gợi ý rằng NMN không chỉ hỗ trợ cải thiện sức khỏe thể chất mà còn giúp tăng cường chất lượng cuộc sống cho người lớn tuổi.

Ngoài ra, một thử nghiệm lâm sàng khác trên 48 vận động viên trẻ đã chứng minh rằng NMN có thể cải thiện khả năng hiếu khí (aerobic capacity) khi được bổ sung hàng ngày. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh tiềm năng của NMN trong việc tối ưu hóa hiệu suất thể thao và sức khỏe tổng thể.

Các cơ quan y tế lớn trên thế giới như Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và Bộ Y tế Canada đã công nhận NMN là một loại thực phẩm bổ sung an toàn. Điều này khẳng định tính hợp pháp và độ tin cậy của NMN trong việc cải thiện sức khỏe con người.

Giới thiệu về sản phẩm NMN của Codeage

TPBVSK Codeage Liposomal NMN Platinum là một trong những sản phẩm hàng đầu của thương hiệu Codeage, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP (Current Good Manufacturing Practice) – quy chuẩn do FDA đặt ra để đảm bảo chất lượng, độ an toàn và hiệu quả cho người dùng. Sản phẩm này đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành với số đăng ký 1349/2023/ĐKSP, khẳng định tính hợp pháp và an toàn khi sử dụng.

Với mục tiêu mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, Codeage luôn cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình sản xuất. Mỗi lô sản phẩm đều được kiểm tra độc lập bởi các phòng thí nghiệm uy tín, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn.

Ứng dụng công nghệ Liposome tiên tiến

Một trong những điểm nổi bật của TPBVSK Codeage Liposomal NMN Platinum là ứng dụng công nghệ Liposome – một công nghệ hiện đại giúp tăng cường khả năng hấp thụ và sinh khả dụng của NMN trong cơ thể. Liposome là các hạt nano nhỏ chứa NMN bên trong, giúp bảo vệ hợp chất khỏi bị phá hủy bởi axit dạ dày và enzyme tiêu hóa. Nhờ đó, NMN có thể được đưa trực tiếp vào máu và vận chuyển đến các tế bào một cách hiệu quả hơn so với các hình thức bổ sung truyền thống.

Công nghệ Liposome không chỉ cải thiện khả năng hấp thụ mà còn đảm bảo rằng NMN giữ được tính ổn định và hoạt tính sinh học tối đa, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng cho người tiêu dùng. Đây là bước đột phá quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi ích của NMN, giúp người dùng tận dụng tối đa tiềm năng của hợp chất này.

Cam kết chất lượng từ Codeage

Codeage luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi sản phẩm của mình. Với TPBVSK Liposomal NMN Platinum, sản phẩm này không chỉ tập trung vào hiệu quả mà còn chú trọng đến trải nghiệm người dùng. Tất cả sản phẩm của Codeage đều được sản xuất trong môi trường khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được kiểm nghiệm bởi các bên thứ 3 uy tín.

Trong thông báo chính thức gửi đến khách hàng và đối tác, Codeage nhấn mạnh rằng TPBVSK Liposomal NMN Platinum được sản xuất tại Mỹ, nơi có hệ thống quản lý chất lượng khắt khe nhất thế giới. Sản phẩm cũng đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

TPBVSK Codeage Liposomal NMN Platinum là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và công nghệ, mang đến một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người tiêu dùng. Với bằng chứng khoa học vững chắc, quy trình sản xuất đạt chuẩn cGMP và công nghệ Liposome tiên tiến, sản phẩm này xứng đáng là lựa chọn tin cậy cho những ai mong muốn cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa lão hóa.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.