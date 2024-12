TPBVSK An Hầu Đan Kids được kiểm định có khả năng diệt khuẩn viêm hô hấp

TP BVSK An Hầu Đan Kids đã công bố kết quả khảo nghiệm khả năng diệt khuẩn viêm hô hấp và hàm lượng kháng sinh tự nhiên cao được chứng nhận bởi IRDOP

Kế thừa tinh hoa Y học cổ truyền từ những cây cỏ dược liệu quý, Viện Y Học Bản Địa Việt Nam kết hợp cùng công ty TNHH Y Dược Kinh Đô đã tiến hành nghiên cứu tác dụng, xây dựng đề tài khoa học, không ngừng nâng cấp cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hơn 5 năm qua, An Hầu Đan Kids giúp chăm sóc sức khỏe trẻ em mắc các bệnh lý về hầu họng như viêm amidan, viêm va, viêm họng với tác dụng giảm đau rát họng, giảm ho, long đờm, tăng cường đề kháng hệ hô hấp.

Tác dụng của sản phẩm được chứng minh qua thực tế người sử dụng, khẳng định qua những nghiên cứu của các nhà khoa học. Hiệu quả của TPBVSK An Hầu Đan Kids đã được chứng minh lâm sàng bằng báo cáo khoa học mang tên: “An Hầu Đan Kids trong hỗ trợ điều trị các bệnh vùng hầu họng ở trẻ em và người lớn” được thực hiện trong thời gian 2 năm và tiến hành khảo sát, kiểm định kết quả trên 1230 bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm amidan, viêm VA, viêm họng có triệu chứng ho đờm, khò khè, đau rát họng, sốt viêm….

Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 97,56% số bệnh nhân dùng siro An Hầu Đan Kids hết các triệu chứng bệnh nhanh chóng. Đó cũng là lý do nhiều năm qua siro An Hầu Đan Kids được người tiêu dùng đánh giá cao về hiệu quả.

Tiếp nối sự thành công của đề tài nghiên cứu trên, siro An Hầu Đan Kids tiếp tục công bố khảo nghiệm diệt khuẩn viêm hô hấp nhóm Streptococcus Pyogenes (Liên cầu khuẩn nhóm A) đến 99,99% được kiểm định bởi Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Thiên Nhiên (IRDOP).

Streptococcus Pyogenes là loại vi khuẩn thường gặp gây bệnh đường hô hấp ở trẻ em, đứng thứ 2 sau nhiễm virus gây bệnh ở đường hô hấp. Đây là nhóm khuẩn được đánh giá vô cùng nguy hiểm bởi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như: Bệnh thấp tim, thấp khớp, viêm cầu thận và gia tăng nguy cơ tử vong ở trẻ dưới 2 tuổi.

Theo kết quả phân tích, An Hầu Đan Kids có khả năng diệt khuẩn gây viêm hô hấp với hiệu quả cao, hỗ trợ tốt trong trường hợp viêm hô hấp do virus hay vi khuẩn tấn công.

Bên cạnh đó, theo kết quả phân tích của Phòng phân tích kiểm nghiệm - Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP), Siro An Hầu Đan Kids có chứa kháng sinh tự nhiên với hàm lượng hoạt chất cao như: Flavonoid tổng có tác dụng chống viêm, hỗ trợ tốt cho trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên đặc biệt là viêm amidan, VA, viêm hầu họng một cách hiệu quả.

Kết quả kiểm nghiệm đã minh chứng cho hiệu quả và chất lượng của Siro An Hầu Đan Kids – Đặc hiệu với trẻ viêm amidan, va và viêm họng. Sản phẩm được kết tinh từ những thành quả nghiên cứu khoa học, đảm bảo quy trình nghiên cứu, thực nghiệm và thử nghiệm đúng quy trình trước khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

TPBVSK An Hầu Đan Kids - Hỗ trợ điều trị viêm VA, amidan, viêm họng

Chịu trách nhiệm phân phối: Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô

Website: anhaudankids.com

Fanpage: https://www.facebook.com/anhaudankids/

Hotline: 1800 6523

Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc