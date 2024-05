TPBVSK An Hầu Đan Kids - Cải tiến diện mạo, nâng tầm chất lượng

TPBVSK An Hầu Đan Kids ra mắt bao bì mới thân thiện với môi trường, tối ưu bảo quản giúp đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Việc ra mắt bao bì mới cho sản phẩm An Hầu Đan Kids đánh dấu bước chuyển mình, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, đáp ứng tiêu chí Thân thiện - An toàn - Tiện dụng.

Hơn 5 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm TPBVSK siro An Hầu Đan Kids đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc với trẻ em mắc các bệnh lý viêm amidan, viêm họng. Siro An Hầu Đan Kids với thành phần chính là Cúc lục lăng, kết hợp cùng Thăng Ma, Lược Vàng, Sơn Đậu Căn mang đến tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị, làm giảm các triệu chứng viêm họng, viêm amidan như ho đờm, đau rát họng. Trong những năm qua, sản phẩm siro An Hầu Đan Kids đã được đông đảo khách hàng tin tưởng sử dụng và hài lòng với chất lượng, cũng như tác dụng của sản phẩm. Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa kỳ vọng cũng như nhu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô không ngừng nỗ lực để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trải qua nhiều nghiên cứu Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô quyết định thay đổi mẫu mã bao bì sản phẩm, hướng tới tiêu chí Thân thiện - An toàn - Tiện dụng. Mẫu mã bao bì mới của siro An Hầu Đan Kids được cải tiến hoàn toàn từ vỏ hộp đến túi đựng. Theo đó, vỏ hộp được thiết kế mẫu mã mới hiện đại và nhỏ gọn hơn, phù hợp với thẩm mỹ của mẹ bỉm hiện đại. Ống nhựa đựng siro được thay thế bằng túi màng nhôm với nhiều ưu điểm như: ● Thân thiện với môi trường, giúp góp giảm phần thiểu rác thải nhựa. ● Bảo quản siro tốt hơn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. ● Gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển, hạn chế tình trạng vỡ, hỏng. An Hầu Đan Kids là sản phẩm được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu khoa học, được thực hiện bởi đội ngũ các chuyên gia, bác sĩ, chủ nhiệm đề tài là PGS. TS Hoàng Hà (nguyên Giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên). Báo cáo khoa học mang tên "An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan trong hỗ trợ điều trị các bệnh vùng hầu họng ở trẻ em và người lớn" được thực hiện trong thời gian 2 năm và tiến hành khảo sát, kiểm định kết quả trên 1230 bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm amidan, viêm VA, viêm họng có triệu chứng ho đờm, khò khè, đau rát họng, sốt… Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 97.56% số bệnh nhân hết các triệu chứng bệnh sau khi sử dụng An Hầu Đan Kids. Sản phẩm An Hầu Đan Kids có thể sử dụng kết hợp cùng các loại thuốc khác hoặc dùng độc lập mang lại hiệu quả tốt, an toàn và không gây tác dụng phụ. Trong thành phần của Siro An Hầu Đan Kids có thảo dược Cúc lục lăng, có chứa nhóm axit dicaffeoylquinic (DCA) và 39 hợp chất có khả năng bất hoạt virus, vi khuẩn gây viêm VA, amidan hiệu quả. Đồng thời, kết hợp các thảo dược khác như: Sơn đậu căn, Thăng ma, Lược vàng giúp kháng viêm, làm giảm triệu chứng sưng đau họng, giảm ho, giảm đờm. Nhóm thảo dược Linh Chi, Hoàng Kỳ hỗ trợ làm tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe cho trẻ. Mật ong được sử dụng để tạo vị ngọt tự nhiên, đồng thời sát khuẩn, giảm ngứa rát khó chịu tại vùng họng. Tất cả thảo dược có trong An Hầu Đan Kids đều được trồng tại vườn dược liệu đạt chuẩn EU tại Tả Phìn Hồ Hà Giang. Dược liệu sau khi thu hoạch được sơ chế, làm sạch, sấy chân không tại chỗ để giữ nguyên được hàm lượng hoạt chất. Tiếp đó tiến hành chiết tách thành cao dược chất và sản xuất đóng gói trên dây chuyển đạt chuẩn GMP. Hiện tại, siro An Hầu Đan Kids là một trong số những sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm VA, amidan, viêm họng từ thảo dược được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu khoa học bài bản. Sản phẩm nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng trong nhiều năm qua. Với việc cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm siro An Hầu Đan Kids sẽ mang đến trải nghiệm chất lượng hơn. Đồng thời đóng góp một phần nhỏ vào nỗ lực chung của xã hội trong việc bảo vệ môi trường. TPBVSK An Hầu Đan Kids - Hỗ trợ điều trị viêm VA, amidan, viêm họng Chịu trách nhiệm phân phối: Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô Website: anhaudankids.com Fanpage: https://www.facebook.com/anhaudankids Hotline: 1800 6523 Hotline: 1800 6523 P.V