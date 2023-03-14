Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng

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1. Arsenal (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 447 lần).
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2. Man City (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 444 lần).
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3. Liverpool (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 424 lần).
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4. Tottenham (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 375 lần).
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5. MU (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 366 lần).
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6. Brighton & Hove Albion (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 351 lần).
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7. Newcastle (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 351 lần).
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8. West Ham (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 337 lần).
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9. Leeds United (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 317 lần).
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10. Fulham (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 309 lần).