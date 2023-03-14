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Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng

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TPO - Trang chủ Premier League vừa công bố danh sách 10 CLB dứt điểm nhiều nhất giải đấu kể từ đầu mùa bóng đến nay. Đứng đầu là Arsenal với 447 lần, còn Chelsea nằm ngoài danh sách.
Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 1

1. Arsenal (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 447 lần).
Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 2

2. Man City (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 444 lần).
Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 3

3. Liverpool (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 424 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 4

4. Tottenham (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 375 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 5

5. MU (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 366 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 6

6. Brighton & Hove Albion (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 351 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 7

7. Newcastle (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 351 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 8

8. West Ham (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 337 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 9

9. Leeds United (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 317 lần).

Top 10 CLB dứt điểm nhiều nhất Premier League: Chelsea vắng bóng ảnh 10

10. Fulham (số lần dứt điểm từ đầu mùa giải 2022/23 đến nay: 309 lần).
Bảo Tuấn
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