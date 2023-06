Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sáng 22/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/6. Chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra trong bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sáng 22/6, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân Kim Keon Hee cùng Đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/6/2023 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Đón đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao); Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng một số cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Choo Kyung Ho; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Park Jin; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Lee Chang Yang; Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Lee Jung Sik; Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Cho Tae Yong; Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Văn phòng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Kim Tae Hyo; Cố vấn cấp cao về Quan hệ công chúng, Văn phòng Tổng thống Kim Eun Hye; Cố vấn cấp cao về Kinh tế, Văn phòng Tổng thống Choi Sang Mok; Thư ký cấp cao về Ngoại giao, Văn phòng Tổng thống Lee Choong Myon; Thứ trưởng phụ trách lễ tân, Văn phòng Tổng thống Kim Tae Jin; Nghị sỹ Quốc hội Kim Hack Yong; Nghị sỹ Quốc hội Yu Eui Dong; Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp Lee Young; Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Yoon Tae Sik; Tổng Cục trưởng Tổng cục Sở hữu trí tuệ Lee In Sil; Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Yoon Hee Sung và Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nam Sung Hyun.

Ông Yoon Suk Yeol là Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc. Ông sinh ngày 18/12/1960 tại Quận Seodaemun, Thủ đô Seoul; trình độ: thạc sỹ Luật (Đại học Seoul, Hàn Quốc).

Tháng 10/1991, ông Yoon Suk Yeol đỗ kỳ thi Tư pháp khóa 33. Từ tháng 2/1994 đến tháng 2/1999, ông là Công tố viên Viện Công tố thành phố Daegu và Trưởng công tố thành phố Seoul. Từ tháng 3/2008, ông giữ chức Viện trưởng Viện Công tố khu vực Nonsan thuộc Viện Công tố thành phố Daejeon.

Tháng 8/2011, ông giữ chức Công tố Trưởng thuộc Viện Công tố Trung ương Seoul. Tháng 4/2013, ông giữ chức Viện trưởng Viện Công tố thành phố Suwon. Từ 1/2014 đến tháng 1/2016, ông là Công tố viên Viện Công tố cấp cao thành phố Daegu. Từ tháng 5/2017, ông giữ chức Công tố Trưởng Viện Công tố Trung ương Seoul. Từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2021, ông giữ chức Viện trưởng Viện Công tố Tối cao.

Tháng 11/2021, ông là Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Sức mạnh Quốc dân. Ngày 10/3/2022, ông đắc cử Tổng thống thứ 20 Đại Hàn Dân Quốc. Ngày 10/5/2022, ông nhậm chức Tổng thống thứ 20 Đại Hàn Dân Quốc. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5/2022.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2022).Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc./.