Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab Việt Nam hoàn thiện hợp tác nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế

Sau 3 giai đoạn triển khai thực tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (DVET) và Grab Việt Nam đã hoàn thiện chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển, nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế với những kết quả đạt được đáng ghi nhận bất chấp những khó khăn thời Covid và các tác động kinh tế thời hậu đại dịch.

Chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai các sáng kiến hỗ trợ phát triển, nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế Grab tại Việt Nam vào trung tuần năm 2021, DVET và Grab Việt Nam đặt mục tiêu trang bị đầy đủ kỹ năng và năng lực cần thiết cho đối tác tài xế sử dụng nền tảng đặt xe như Grab thông qua các chương trình đánh giá và đào tạo, nâng cao kỹ năng.

DVET và Grab cũng phối hợp xây dựng, chuẩn hóa tài liệu tập huấn, và tiến hành thực hiện các công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về phát triển kỹ năng cho cộng đồng đối tác tài xế, từ đó, tạo điều kiện cải thiện sinh kế cho cộng đồng đối tác tài xế về lâu dài và hỗ trợ đối tác tài xế kịp thời ứng phó với các tác động của dịch Covid-19.

Đến nay, chương trình hợp tác đã được triển khai với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (7/2021 – 7/2022): Xây dựng kế hoạch thực hiện. Giai đoạn 2 (7/2022 – 6/2023): Khảo sát, xây dựng, chuẩn hóa tài liệu đào tạo, đào tạo đội ngũ giảng viên, chuyên gia đào tạo. Giai đoạn 3 (6/2023 – 7/2024): Áp dụng lý thuyết vào đào tạo thực tế, truyền thông, nâng cao nhận thức cho đối tác lái xe công nghệ về tầm quan trọng của phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

DVET và Grab Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng nhau để đưa những cam kết chung từ biên bản ghi nhớ một cách đầy hiệu quả thông qua các hoạt động triển khai bài bản trong các giai đoạn như: Khảo sát về nhu cầu đào tạo và các kỹ năng cần thiết đối với cộng đồng lái xe công nghệ; Xây dựng và chuẩn hóa bộ tài liệu đào tạo kỹ năng dành cho cộng đồng lái xe công nghệ; Tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên, chuyên gia đào tạo về bộ tài liệu đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ; Xây dựng chuỗi video clips về kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ; Tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến cho cộng đồng lái xe công nghệ về các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về dự án, nâng cao nhận thức của cộng đồng lái xe công nghệ về việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp….

Việc nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế Grab đã được các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo của DVET đưa vào quy chuẩn thông qua việc Xây dựng và chuẩn hóa bộ tài liệu đào tạo kỹ năng dành cho cộng đồng lái xe công nghệ với các chủ đề chính như: Quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn phục vụ hành khách/người dùng; Kỹ năng lái xe an toàn; Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khẩn cấp; Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh; Kỹ năng hỗ trợ hành khách/người dùng là khách du lịch Việt Nam và thế giới; Kỹ năng quản trị tài chính cá nhân.

Việc phổ biến các tài liệu chuẩn hoá này cũng được hai bên phối hợp, truyền tải đến cộng đồng đối tác tài xế Grab thông qua hàng loạt các chương trình tập huấn, đào tạo và chia sẻ của chuyên gia trên nhiều nền tảng khác nhau.

Đặc biệt hơn, hai bên đã phối hợp xây dựng một chuỗi 10 Video Clip về kỹ năng nghề nghiệp dành riêng cho cộng đồng lái xe công nghệ. Chuỗi video clip được đánh giá là bộ công cụ đào tạo trực quan, sống động, gần gũi nhằm dễ dàng truyền tải thông điệp của bộ tài liệu đào tạo kỹ năng nghề nghiệp đến với cộng đồng lái xe công nghệ, đặc biệt là đối tác tài xế của Grab.

Sự hợp tác của DVET và Grab Việt Nam từ thời điểm ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai các sáng kiến hỗ trợ phát triển, nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế Grab tại Việt Nam đến nay đã hoàn thành 3 giai đoạn với những kết quả ghi nhận vượt mong đợi.

Theo tổng kết, đánh giá dự án ghi nhận có tới 24.000 lượt theo dõi các buổi đào tạo trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội của Grab; 4.700 lượt tương tác, bình luận trong các buổi đào tạo trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội của Grab; 34.000 lượt truy cập, theo dõi bộ tài liệu đào tạo do chương trình xây dựng & chuẩn hóa đăng tải trên hệ thống Grab Academy; 25.000 lượt hoàn tất các bài kiểm tra nhanh (không bắt buộc) sau khi theo dõi nội dung bộ tài liệu đào tạo trên hệ thống Grab Academy

Bên cạnh đó, bộ tài liệu đào tạo bao gồm một số kỹ năng như Kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh…, cũng giúp cho đối tác tài xế hoạt động hiệu quả, an toàn hơn, góp phần duy trì chỉ số 99,99% các chuyến xe của Grab không gặp sự cố an toàn trong quá trình hoạt động trong năm 2023 (Số liệu trích dẫn từ Báo cáo Phát triển bền vững của Grab (Grab ESG Report) năm 2023 - Chỉ số 99,99% áp dụng cho Grab trên toàn khu vực và cả Việt Nam).

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát nhanh ngay sau dự án cũng ghi nhận 87,7% đối tác tài xế tham gia khảo sát cho rằng nội dung đào tạo trong dự án hữu ích và cần thiết. 75,2% đối tác tài xế tham gia khảo sát cho rằng nội dung đào tạo trong dự án có tác động tích cực đối với quá trình hoạt động và cuộc sống hàng ngày. Trong đó, 64,5% đối tác tài xế cho rằng mức độ tác động tích cực ở mức mạnh mẽ và đáng kể. 94,8% đối tác tài xế tham gia khảo sát cho rằng nội dung đào tạo trong dự án được triển khai dễ hiểu, dễ tiếp cận. 86% đối tác tài xế tham gia khảo sát cho rằng bản thân cảm thấy hài lòng với nội dung đào tạo trong dự án. Các số liệu trên được phân tích từ kết quả khảo sát đối tác tài xế Grab do Grab thực hiện về mức độ hài lòng của đối tác tài xế đối với nội dung đào tạo trong dự án “Nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ”.