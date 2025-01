Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Đó là khẳng định của ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chiều 7/1 tại Hà Nội.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Lê Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVNNPT đảm bảo hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Sản lượng điện truyền tải năm 2024, đạt 246,66 tỷ kWh, tăng 10,76% so cùng kỳ năm 2023. Lưới truyền tải vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt đối với đường dây 500kV Bắc - Trung trong điều kiện vận hành hết sức căng thẳng trong các tháng nắng nóng cao điểm để góp phần đảm bảo cung cấp điện trong năm 2024.

Năm 2024, lưới điện thuộc EVNNPT quản lý giảm 11 sự cố so với năm 2023, đạt 6/6 chỉ tiêu suất sự cố theo kế hoạch EVN giao. EVNNPT đã chuyển 130/161 TBA 220kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực; số hóa trên 90% quy trình nghiệp vụ; 100% vật tư thiết bị chính mua sắm cho dự án được quản lý trong cơ sở dữ liệu giá toàn EVN…

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng nhưng Tổng công ty và các đơn vị đã nỗ lực rất lớn, khắc phục khó khăn để khởi công và đóng điện đưa vào vận hành được các dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất nguồn và đảm bảo cung cấp điện. Đặc biệt, Tổng công ty thần tốc hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng năm 2024 ước tính 30.045 tỷ đồng, bằng 147,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch năm 2024.

Các chỉ tiêu tài chính của EVNNPT đảm bảo các quy định hiện hành và yêu cầu của EVN, hầu hết đều tốt hơn so với năm 2023. EVNNPT đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của EVNNPT đến hết năm 2025 là 29.826 tỷ đồng. Năm 2024 là năm thứ năm liên tiếp, Fitch Ratings đã đánh giá và tiếp tục công bố đánh giá xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT là BB+, ngang bằng tín nhiệm quốc gia và công ty mẹ EVN. EVNNPT đủ tiêu chuẩn xếp doanh nghiệp loại A.

Vững tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNNPT đã đạt được trong thời gian qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn giao cả trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Đặng Hoàng An đề nghị Đảng ủy EVNNPT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và quản lý đảng viên; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ IV thành công tốt đẹp, và đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 4/2025.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVNNPT cần tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống lưới điện 500kV Bắc - Nam. Đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ EVNNPT đã ban hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng đã đề ra, trong đó tập trung cao độ đối với các dự án trọng điểm.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, tiết kiệm được Tập đoàn giao. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để quản trị dòng tiền hiệu quả. Đảm bảo cân đối và thu xếp hiệu quả và đủ vốn cho công tác ĐTXD, không để dự án nào bị chậm tiến độ do thiếu vốn.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu EVNNPT cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết, EVNNPT sẽ quán triệt, cụ thể hóa vào các chương trình hành động đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của EVN trong thời gian tới. EVNNPT sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy EVNNPT, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên quán triệt, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị đề ra trong Báo cáo tổng kết năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, EVNNPT đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc trong xây dựng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và nhiệm vụ trong năm 2024.