Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

TPO - Sáng 12/8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Argentina, Algeria, Đức, CHDCND Triều Tiên và Thụy Điển tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Argentina Marcos Antonio Bednarski, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ngài Marcos Antonio Bednarski được bổ nhiệm là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Argentina, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới Ngài Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina, cũng như duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và hoạt động của các cơ chế hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đề nghị phía Argentina tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR, qua đó tạo đà mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Argentina, cũng như giữa Việt Nam với khu vực Nam Mỹ.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Marcos Antonio Bednarski bày tỏ vinh dự được tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp; khẳng định Chính phủ Argentina rất coi trọng mối quan hệ với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Tiếp Đại sứ Algeria Sofiane Chaib, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ngài Đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực cho quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Algeria thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy, nâng tầm mối quan hệ song phương, trong đó cần tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước; tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Tiếp Đại sứ Đức Helga Margarete Barth, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Đại sứ nhận trọng trách mới tại Việt Nam; tin tưởng bà Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Đức trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia thành viên đóng vai trò chủ chốt trong EU và có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cám ơn và đề nghị Chính phủ Đức và EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực, thượng tôn pháp luật quốc tế.

Đại sứ vui mừng thông báo việc Đức sẽ thành lập Trường phổ thông quốc tế Đức tại Việt Nam và sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới; nhấn mạnh đây sẽ là biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình mong muốn tập trung thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Tiếp Đại sứ CHDCND Triều Tiên Ri Sung Guk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ngài Ri Sung Gul được bổ nhiệm là Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam, đồng thời thông qua Đại sứ, gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un, cám ơn đồng chí đã có lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện những tình cảm đặc biệt, rất sâu sắc của lãnh đạo, nhân dân Triều Tiên dành cho Việt Nam, và tin tưởng tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đại sứ Ri Sung Guk mong muốn sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phong phú trong năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 60 năm cố Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau.

Chúc mừng Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao, Ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, thúc đẩy hợp tác song phương và gắn kết tình cảm của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển thời gian qua; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quí báu của Thụy Điển đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Johan Ndisi bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; nhấn mạnh trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và mở rộng; hai bên đã tăng cường việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng dần qua từng năm.

Đại sứ Johan Ndisi cho biết, hiện có nhiều doanh lớn của Thụy Điển đã đầu tư tại Việt Nam, và còn nhiều doanh nghiệp khác của Thụy Điển muốn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh mới trong các lĩnh vực khác nhau; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, những lĩnh vực thế mạnh của Thụy Điển…