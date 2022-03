Tòa nhà thương mại văn phòng The Sun mang đến giá trị gì cho Grand Marina, Saigon

Tòa nhà biểu tượng của khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon không chỉ được thị trường văn phòng và bán lẻ chờ đón mà dự kiến còn mang đến nhiều lợi ích cho các chủ nhân căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott

Hiếm có dự án nào trong trung tâm quận 1, ven sông Sài Gòn mà có được những lợi thế của một khu phức hợp quy mô lớn như Grand Marina, Saigon. Bên cạnh 8 tòa tháp căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott là tòa tháp văn phòng kết hợp TTTM cao cấp The Sun Tower, là công viên ven sông với bến du thuyền, làm nên một quy hoạch tổng thể rộng 25,29 ha sầm uất giữa trung tâm thành phố.

Quy mô đó khiến ta liên tưởng đến những khu phức hợp ven mặt nước mang tính biểu tượng tại các thành phố trong khu vực Đông Nam Á như Marina Bay Sands của Singapore hay Icon Siam của Bangkok. Hai quảng trường ven mặt nước này đều là thỏi nam châm thu hút lớn đối những khách hàng trong nước và du khách quốc tế đến tham quan, mua sắm và du lịch, trở thành biểu tượng về kinh tế và tượng trưng cho phong cách sống thượng lưu và nhịp sống sôi động của thành phố.

Khi tòa nhà The Sun Tower trong khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon khởi công cũng là một dấu mốc đưa dự án đến gần hơn với vị thế quảng trường mới của thành phố, điểm đến hội tụ các hoạt động kinh tế, thương mại và văn hóa cùng phong cách sống “hàng hiệu” lần đầu tiên có mặt tại tại Việt Nam.

Hoàn thiện hệ thống tiện ích cho cư dân Grand Marina, Saigon

Cư dân tại các tòa tháp căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon không chỉ được tận hưởng những tiện ích đặc quyền theo chuẩn của Marriott International mà còn được tận hưởng những tiện ích nối dài từ The Sun Tower, cộng hưởng thành một hệ tiện ích toàn diện và đẳng cấp. Với lợi thế về vị trí và thiết kế mang tính biểu tượng, The Sun Tower được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tụ hội của những công ty đa quốc gia và tập đoàn hàng đầu thế giới, những thương hiệu bán lẻ xa xỉ bậc nhất, là mô hình lý tưởng cho dự án văn phòng hiện đại cao cấp kết hợp cùng khu trung tâm thương mại tại Việt Nam.

Còn gì thuận tiện hơn khi khoảng cách từ căn hộ hàng hiệu nơi bạn ở đến nơi bạn làm việc chỉ là vài bước chân qua quảng trường của thành phố? Hay tất cả những thương hiệu cao cấp hay nhà hàng yêu thích của bạn nằm ngay trong TTTM dưới chân nhà bạn? Không gian sống hàng hiệu Grand Marina, Saigon càng trở nên lý tưởng với sự nhộn nhịp sầm uất của The Sun Tower, vừa có được sự thuận tiện mà không mất đi sự riêng tư đặc quyền của các tòa tháp căn hộ hàng hiệu.

Tiềm năng cho thuê căn hộ hàng hiệu

Cùng với sự xuất hiện của các công ty đa quốc gia, các tập đoàn hàng đầu thế giới tại The Sun Tower là một số lượng lớn các chuyên gia, các doanh nhân nước ngoài, tìm kiếm nơi lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn trong quá trình làm việc tại Việt Nam. Đây sẽ là nguồn khách thuê tiềm năng cho các căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon, với những dịch vụ và tiện ích chuẩn Marriott International toàn cầu. Tọa lạc ngay giữa quận 1, với tầm nhìn hướng sông đắt giá, các căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon sở hữu lợi thế rõ rệt với các dự án khách sạn và căn hộ dịch vụ khác tại TP.HCM.

Cấu phần văn phòng - TTTM The Sun Tower và cấu phần căn hộ hàng hiệu của khu phức hợp Grand Marina, Saigon có sự cộng hưởng hoàn hảo: một mặt tăng sức hút của tòa nhà văn phòng với khách thuê, mặt khác hứa hẹn tiềm năng cho thuê hấp dẫn của các căn hộ hàng hiệu cho các chủ nhân tương lai.

Tiềm năng đầu tư kinh doanh

Nằm bên sông Sài Gòn tại góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, The Sun Tower thừa hưởng tất cả lợi thế giao thông khi những công trình trọng điểm được hoàn thiện. Theo quy hoạch, sẽ có 2 trên 5 lối lên xuống ga Ba Son nằm trong khuôn viên khu phức hợp Grand Marina, kết nối trực tiếp tòa The Sun Tower với tuyến metro số 1.

Kết nối thuận tiện này đem đến tiềm năng kinh doanh hấp dẫn cho TTTM cao cấp tại tòa The Sun Tower. Với gần 20,000 m2 sàn trải rộng trên 5 tầng, nơi đây dự kiến sẽ thu hút những thương hiệu hàng đầu thế giới và các tiện ích mua sắm, giải trí và ăn uống sang trọng, phục vụ cho khối văn phòng cũng như các cư dân căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, Saigon. Hoạt động kinh doanh sầm uất của TTTM cũng sẽ cộng hưởng và kích thích hoạt động kinh doanh của các cửa hàng ở khối đế của các tòa tháp căn hộ hàng hiệu, gia tăng tiềm năng đầu tư.

TTTM tại The Sun Tower cũng nằm trong số ít TTTM cao cấp tại quận 1, TPHCM. Đã 6 năm kể từ khi khu vực trung tâm Sài Gòn có một TTTM mới, vì vậy The Sun Tower chắc chắn sẽ thu hút không chỉ các khách thuê mà còn đông đảo khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm. Các thương hiệu thời trang, xe hơi hay ẩm thực cao cấp cũng sẽ muốn tiếp cận với cộng đồng cư dân thành đạt và tận hưởng lối sống “hàng hiệu” từ hơn 4000 căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon, thông qua The Sun Tower.