Tọa đàm xanh hóa lối sống trong giới trẻ Việt Nam

23/09/2022 10:45

Hướng đến lối sống xanh tạo nên chân dung học sinh Nguyễn Siêu

Một câu hỏi xin dành cho đại diện Trường Tiểu học -THCS-THPT Nguyễn Siêu: “Những năm qua, Nguyễn Siêu là một mô hình tiêu biểu cho phong trào sống xanh trong học sinh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, cô/thầy có thể chia sẻ những mô hình bảo vệ môi trường mà nhà trường đã triển khai những năm qua? Mục tiêu mà trường Nguyễn Siêu hướng tới trong công tác bảo vệ môi trường là gì”?.

Cô Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học -THCS - THPT Nguyễn Siêu:

Đây là câu hỏi rất phù hợp vì đây là dịp nhìn lại chúng tôi đang làm gì và hiệu quả ra sao. Tôi xin chia sẻ những hoạt động để giáo dục học sinh trường Nguyễn Siêu về thực hiện lối sống xanh trong nhà trường. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của anh Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khi nói, nếu như doanh nghiệp có trách nhiệm của mình thì với nhà trường đó là sản phẩm học sinh.

Việc giáo dục môi trường cho học sinh của trường Nguyễn Siêu đã được thực hiện lâu rồi. Trong hành trình 30 năm luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi năm học. Tôi có thể kể đầu tiên nói đến, chúng tôi tích hợp xây dựng bảo vệ môi trường tùy mỗi môn học, lồng ghép ở mỗi môn ở mức độ khác nhau.

Hằng năm có các ngày hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong và ngoài trường như làm sao để phân loại được chất thải nhựa, dạy học sinh kĩ năng đi siêu thị không sử dụng nilon. Trường còn cung cấp xe buýt đưa học sinh đi học mỗi ngày với gần 100 xe. Trường Nguyễn Siêu đặc trưng là trường học bán trú. Chúng tôi có nhà bếp để phục vụ cho gần 3.000 học sinh và 500 nhân viên nhà trường và không sử dụng vật dụng nhựa hay đồ sử dụng nhựa một lần mà sử dụng khay ăn inox và túi giấy. 100% học sinh có bình uống nước riêng.

Trong nhà trường, giáo viên và học sinh hạn chế sử dụng vở học sinh, tránh in ấn, giảm một lượng lớn sử dụng giấy. Sử dụng đồng thời học đa phương tiện, khi các học sinh lên lớp trực tiếp thay vì phát phiếu bằng giấy thì giờ sử dụng thêm nền tảng số.

Ngoài ra, trường chúng tôi là trường đại diện cho chiến dịch “race to rezo”, chiến dịch giảm thải khí cacbon trong môi trường. Hà Nội có chương trình “Sữa học đường” dành cho học sinh tiểu học. Nếu 1.500 học sinh sử dụng hằng ngày, lượng rác thải tái chế sẽ rất nhiều. Nếu để nhà trường tái chế được là rất khó nên chúng tôi kết hợp với các đơn vị thu gom vỏ hộp sữa có thể tái chế nên ngay sau bữa trưa các em gấp gọn hộp sữa này và chuyển đi. Ngoài ra, trong nhà trường có chương trình đổi giấy lấy cây. Ngày 26/3, trường có ngày hội STEM hướng dẫn các con dử dụng hay kĩ năng tái chế rác thải có thể dùng được. Chúng tôi có 3 phòng STEM, có máy in 3D giúp học sinh in ngay sản phẩm của mình nhưng chúng tôi dùng một loại nhựa sinh học, loại nhựa thân thiện môi trường.

Nhà trường đang nỗ lực để nằm trong mạng lưới các trường đạt tiêu chuẩn Eco - schools. Để đạt được tiêu chuẩn này cần đạt 7 bước có lộ trình cụ thể, đa lĩnh vực với học sinh, có con số cụ thể về rác thải ra môi trường, lượng rác thải tái chế được là bao nhiêu.

Hiện nay, lên website trường chúng tôi, các bạn sẽ thấy trường Nguyễn Siêu đang xây dựng 8 giá trị cốt lõi thì có hai giá được nhấn mạnh là bảo vệ môi trường và tiết kiệm. Đây sẽ là các giá trị quan trọng để tạo nên chân dung, thương hiệu học sinh trường Nguyễn Siêu.