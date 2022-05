TKV phát động “Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2022

Sáng 5/5, các đơn vị trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đồng loạt tổ chức phát động “Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2022.

Tại mặt bằng công nghiệp +75, Công ty CP Than Hà Lầm tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” năm 2022. Đây là đơn vị được TKV và UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo điểm để tổ chức lễ phát động.

Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật ATMT công nghiệp - Bộ Công Thương; Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục ATLĐ - Bộ LĐ-TB&XH; Nguyễn Hoài Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Về phía TKV có các đồng chí: Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV; Phạm Văn Mật, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Phan Xuân Thủy, Phó TGĐ Tập đoàn; Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN; Vũ Hồng Hậu, Bí thư Đoàn TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo Công ty CP Than Hà Lầm và các đơn vị sản xuất than vùng Hạ Long…

Năm 2022, Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động được TKV phát động với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Tháng Công nhân với chủ đề: “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Tại buổi lễ, Công ty CP Than Hà Lầm đã phát động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân” năm 2022 với mục tiêu: Đảm bảo AT-VSLĐ, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, sự cố loại 1, loại 2 trong lao động sản xuất; chăm lo đời sống CBCNV, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong tháng 5: than sản xuất 200.000 tấn, mét lò đào 1.195m, than tiêu thụ 302.400 tấn, doanh thu 250 tỷ đồng, thu nhập bình quân 17,2 triệu đồng/người-tháng.

Công ty cũng đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo ATVSLĐ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; các giải pháp về kỹ thuật công nghệ; tuyên truyền, huấn luyện; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản trị rủi ro, phát hiện, nhận diện và triệt tiêu các nguy cơ gây TNLĐ, sự cố, hạn chế thấp nhất TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, hướng tới “Phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ của Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ TKV năm 2022 nhấn mạnh, với đặc thù sản xuất nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều rủi ro…, TKV luôn xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình SXKD và đặc biệt quan tâm chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ để cải thiện điều làm việc, đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động. Đồng thời, quan tâm nhận diện, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV; tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao ý thức của người lao động “tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội”, do vậy số vụ TNLĐ nghiêm trọng đã giảm đáng kể so với những năm trước đây.