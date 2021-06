Tình tiết mới vụ nhầm kết quả xổ số ở Hậu Giang: Giám đốc cty xổ số nói gì với quay phim?

TP - Bộ LĐ-TB&XH đang hoàn thiện dự thảo gói hỗ trợ an sinh lần thứ 2, để hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự kiến, gói hỗ trợ lần này khoảng 27.000 tỷ đồng. Thủ tướng cũng vừa yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH sớm hoàn thiện dự thảo gói hỗ trợ trên. Trong khi đó, gói an sinh lần 1 gần 62.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được hơn 22%.