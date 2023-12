Tinh Thần #SparkYourWay của Nestlé Việt Nam - Bí Quyết làm nên Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2023

Với phản hồi tích cực từ khảo sát gần 64.000 người đi làm, Nestlé Việt Nam tự hào với danh hiệu Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam ® 2023 - Khối Doanh Nghiệp Lớn, và là một trong Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam 2023.

Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® là bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín do Anphabe – đơn vị tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc tổ chức thường niên, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Mô hình và phương pháp đánh giá được kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam đảm bảo tính công bằng và khách quan cho từng thứ hạng.

Thực hiện Khảo sát với 63.878 người đi làm thuộc 18 nhóm ngành nghề và 9.638 sinh viên đến từ 113 trường đại học trên toàn quốc, 23/11 vừa qua, Nestlé Việt Nam đã xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt và được công nhận là Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2023 - Khối Doanh Nghiệp Lớn, đồng thời thuộc danh sách Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam 2023.

Với tinh thần #SparkYourWay (Tỏa sáng theo cách của bạn), Nestlé Việt Nam đã và đang là một trong các doanh nghiệp hàng đầu thu hút nguồn nhân tài tiềm năng tại Việt Nam. Công ty không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, mà còn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững trên cả 3 khía cạnh: Sẵn sàng tỏa sáng theo những cách riêng (#Spark Your Talents) tại một môi trường làm việc linh hoạt và truyền cảm hứng (#Spark Our Nest) hướng đến những giá trị chung (#Spark With Purpose).

Khuyến khích nhân viên tự do thể hiện bản thân

Nestlé Việt Nam đặt sự chú trọng không chỉ vào đa dạng và giá trị cá nhân, mà còn khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến qua phương châm Spark Your Talents. Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự 2023, có tên là #SparkTheNext Leaders, không chỉ hỗ trợ phát triển nội bộ mà còn đầu tư đặc biệt vào khám phá và thúc đẩy tiềm năng thế hệ trẻ qua các chương trình như "Sáng kiến thanh niên toàn cầu", #SparkTheNext Leaders và Nesternship. "Nestlé Summer School" là chương trình mới mang lại cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế với sự hướng dẫn từ những người lãnh đạo kinh nghiệm.

Đầu tư cho những trải nghiệm của nhân viên

Với hình ảnh "Tổ chim," Nestlé Việt Nam đặt sự cởi mở và gắn kết vào trọng tâm, tạo nên môi trường làm việc tích cực và thân thiện, được nhân viên gọi là "Tổ ấm thứ hai." Giải thưởng Spark Your Way và ứng dụng cùng tên không chỉ giúp công nhận đồng đội một cách thuận lợi mà còn là dấu hiệu của sự chuyển đổi số trong môi trường làm việc của Nestlé. Mỗi thành tựu đều được tôn vinh, mỗi nhân viên đều được ghi nhận và tự do thể hiện lòng biết ơn cũng như đóng góp ý kiến. Trong năm 2023, đã có 84 giải thưởng tháng và 4 giải thưởng quý được trao cho đội ngũ nhân viên.

Hướng đến những giá trị tích cực, bền vững

Nestlé không chỉ là nơi làm việc, mà là một cộng đồng thúc đẩy sự phát triển cá nhân và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững. Các sáng kiến như "Vì một đại dương xanh" và “Trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai” được thực hiện bởi từng nhân viên, đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng và cuộc sống. Những nỗ lực này cũng mang lại hài lòng và hạnh phúc cho nhân viên, thúc đẩy tinh thần đồng đội và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Với những giá trị đó, Nestlé Việt Nam khẳng định sự ghi dấu của công ty trên Bảng xếp hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2023 là sự công nhận hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể Nestlé Việt Nam trong việc kiến tạo một văn hóa làm việc phát triển toàn diện cho đội ngũ nhân viên và xã hội.