Tỉnh Nghệ An trao thưởng lớn cho U13 Sông Lam Nghệ An

TPO - Chiều 17/7, tại TP Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức đón và trao thưởng cho U13 Sông Lam Nghệ An vừa xuất sắc bảo vệ thành công chức Vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023.

Trong chương trình lễ đón và trao thưởng, U13 Sông Lam Nghệ An đã cùng Hội cổ động viên đến Quảng trường Hồ Chí Minh để dâng hoa, báo công với Bác Hồ. Sau đó, đoàn thực hiện diễu hành qua các tuyến phố chính của trung tâm thành phố Vinh, trước khi trở về làm lễ trao thưởng tại trụ sở Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể U13 Sông Lam Nghệ An. Đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi U13 Sông Lam Nghệ An luôn nêu cao ý chí kiên cường, không ngại gian khó để giành kết quả rất đáng ngợi khen.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới các em tiếp tục nỗ lực hơn trong tập luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết, tu dưỡng đạo đức, chăm lo sức khỏe, thể lực để những giải đấu tiếp theo sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích cao về cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nói riêng và bóng đá tỉnh nhà nói chung.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trao thưởng cho U13 Sông Lam Nghệ An với số tiền 360 triệu đồng. Huấn luyện viên Phan Như Thuật trao thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải U13 Quốc gia 2023 - Hoàng Anh Tuấn. Nhà tài trợ Eurosun cũng trao thưởng 5 triệu đồng và quà cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải U13 Quốc gia 2023.

Tại Vòng chung kết U13 Quốc gia 2023, U13 Sông Lam Nghệ An đã giành thành tích toàn thắng, ghi được 24 bàn và không để thủng lưới. Qua đó, bảo vệ thành công chức Vô địch U13 Quốc gia, đồng thời thống trị giải đấu này với 10 lần giành chức Vô địch. Đây cũng là chức vô địch tại các giải trẻ đầu tiên trong năm 2023 của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Trước đó, U17 Sông Lam Nghệ An từng giành Huy chương Đồng Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2023; U19 Sông Lam Nghệ An giành Huy chương Bạc Giải Bóng đá U19 Quốc gia 2023.

Mùa giải năm nay, U13 Sông Lam Nghệ An còn gây được ấn tượng mạnh khi sở hữu hàng loạt các giải phụ, như Vua phá lưới - Phạm Nguyễn Tuấn Anh (ghi được 9 bàn thắng); Cầu thủ xuất sắc nhất giải - Hoàng Anh Tuấn; Các cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu như Bùi Văn Tú, Phạm Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Quân.