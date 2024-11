Tình huống lần đầu tiên xảy ra ở Ai là triệu phú

TPO - Game show Ai là triệu phú phát sóng tối 26/11 gây chú ý với tình huống giả định dành cho người chơi. Phòng máy và khán giả cũng hồi hộp với phần thi kịch tính.

Game show Ai là triệu phú phát sóng tối 26/11 gây chú ý với phần thi xuất sắc của người chơi Phạm Cao Long - một giáo viên dạy Toán. Người chơi trả lời chính xác đến câu hỏi số 13 của chương trình bằng kiến thức uyên bác.

Tại câu hỏi thứ 14 có nội dung về bức chân dung Bác Hồ của tác giả Lê Ngọc, ông Phạm Cao Long suy luận được đáp án đúng nhưng quyết định dừng cuộc chơi do hết quyền trợ giúp. Người chơi cầm về tấm séc trị giá 80 triệu đồng.

Tiếc cho một người chơi xuất sắc, MC Đinh Tiến Dũng quyết định thực hiện tình huống giả định để người chơi thử sức với câu hỏi cuối cùng. Câu số 15 hỏi về Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong tình huống giả định, phương án ông Long đưa ra không chính xác.

Sau 19 năm kể từ ngày phát sóng của Ai là triệu phú, ông Phạm Cao Long là người chơi thứ ba được nhìn thấy nội dung của câu hỏi cuối cùng. Ông Long cũng là người chơi giành số tiền thưởng cao nhất kể từ khi Ai là triệu phú nâng giá trị giải thưởng.

Trong tối phát sóng, BTV Diệp Chi - đạo diễn chương trình - chia sẻ khoảnh khắc phòng máy nín thở theo dõi phần thi của người chơi Phạm Cao Long. "Lâu lắm rồi mới có đủ cung bậc cảm xúc thế này", BTV Diệp Chi bày tỏ.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng thán phục kiến thức của ông Phạm Cao Long và tiếc cho người chơi vì không vượt qua được câu số 14 dù đã linh cảm được đáp án đúng.

"Xem xong thật sự thán phục chú. Ở độ tuổi 61 mà chú vẫn có kiến thức siêu khủng và rất bình tĩnh phân tích và đưa ra đáp án. Tiếc cho chú khi không liều ở câu 14. Chúc mừng chú với giải thưởng 80 triệu xứng đáng", một người dùng Facebook bình luận.

Trước ông Phạm Cao Long, kỹ sư xây dựng Lê Anh tham gia số phát sóng ngày 9/9/2008 cũng dừng cuộc chơi sau 14 câu hỏi. Anh Trần Đặng Đăng Khoa - người chơi trong số phát sóng đầu tiên năm 2021 từng bước vào câu hỏi cuối cùng nhưng trả lời sai, quay về với số tiền thưởng 22 triệu đồng.

Ai là triệu phú sản xuất dựa trên phiên bản gốc Who wants to be a millionaire? của Anh. Đây là một trong những game show có tỷ suất người xem cao nhất của VTV.