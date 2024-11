TIN NHANH: Bước đầu xác định niên đại gần 150 bộ hài cốt ở phố Tây Sơn

TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp cuối tuần (22 - 24/11) thời tiết Thủ đô Hà Nội có hình thái trời lạnh. Tuy trong ngày có nắng nhưng nền nhiệt trung bình thấp có xu thế hạ dần về ngưỡng 20 - 21 độ C, cho cảm nhận rét rõ rệt về đêm và sáng.

TPO - Hơn 1 tháng nay, số trẻ nhập viện tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tăng cao, nhất là các bệnh lý về hô hấp. Nguyên nhân là do thời tiết chuyển mùa, nhiều vi rút và vi khuẩn gây bệnh phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em có hệ miễn dịch kém.

TPO - Hà Nội sắp rét hơn 10 độ do không khí lạnh tăng cường; Thủ đoạn tinh vi của kẻ đầu độc ao cá hàng xóm ở Nghệ An; Lý do ông Kim Sang-sik vẫn không dùng Công Phượng dù ghi nhiều bàn thắng… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 21/11/2024.