Tin mới vụ nữ trung tá công an ở Bình Định bị đánh hôn mê

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức, người đã dùng búa đánh vào đầu nữ trung tá công an ở huyện Hoài Ân.