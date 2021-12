Tin mới vụ cháy kho vải 900m2 gần chợ Ninh Hiệp

TPO - Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bắt nguồn từ quán gà Mạnh Hoạch rồi cháy lan sang các kho chứa vải vụn rộng hơn 900m2.

Ngày 31/12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà kho rộng hơn 900m2 tại xã Ninh Hiệp.

Trước đó vào khoảng 17h35 ngày 30/12, nhận tin báo hỏa hoạn ở khu Soi Baza (thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), Công an huyện Gia Lâm đã điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Sau đó, các đơn vị Công an quận Long Biên (1 xe chữa cháy, 1 cứu nạn cứu hộ), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH KV1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (2 xe chữa cháy, 1 xe téc), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (1xe chữa cháy), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng (1 xe chữa cháy), được huy động phối hợp chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng tham gia chữa cháy lên đến 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chữa cháy cơ sở.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Đến 22h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan công an, ngọn lửa phát sinh từ quán gà Mạnh Hoạch sau đó lan sang các lán mà hộ dân thuê để làm kho chứa vải vụn. Sơ bộ có 6 lán diện tích từ 100m2 đến 200m2 (tổng diện tích 900m2), bị cháy.