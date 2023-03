Tin mới vụ bé 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy

TP - Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Công an đang củng cố hồ sơ để điều tra ông Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) về hành vi hành hạ, ngược đãi và dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó vào ngày 24/3, Công an TPHCM đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là bé trai T.N.A.T (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên tổ chức truy tìm.

Ngày 26/3, các trinh sát tìm thấy Nguyên và Bậm khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột của ông Bậm ở xã Tân An Hội (huyện Củ Chi). Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 0,21g ma túy và một số tang vật liên quan.

Theo kết quả xét nghiệm nhanh, Bậm và Nguyên dương tính với ma túy. Riêng cháu A.T âm tính. Công an đã đưa cháu A.T đi kiểm tra sức khỏe tại tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Kết quả kiểm tra sức khỏe cháu bé ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.