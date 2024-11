Tìm thấy 2 trang thư tuyệt mệnh của nam diễn viên

TPO - Đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 39, cái chết của nam diễn viên Song Jae Rim khiến khán giả sốc. Cảnh sát tìm thấy anh để lại thư tuyệt mệnh dài hai trang.

Theo cảnh sát, diễn viên Song Jae Rim được phát hiện đã qua đời trong căn hộ ở Seongdong-gu, Seoul ngày 12/11. Một người bạn có kế hoạch đi ăn trưa cùng nam diễn viên thông báo với cơ quan chức năng.

Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác nhận, nhưng cảnh sát đã tìm thấy thư tuyệt mệnh dài hai trang và chất cô đặc nicotine tại hiện trường.

"Tại thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy có hành vi phạm tội. Xét đến việc tìm thấy lá thư tuyệt mệnh, có thể anh ấy đã tự kết liễu đời mình" - đại diện cảnh sát tuyên bố.

Lễ tang nam diễn viên được tổ chức tại nhà tang lễ ở Yeouido ngày 14/11 lúc 12h (theo giờ Hàn Quốc). Nơi chôn cất cố diễn viên là Đài hỏa táng thành phố Seoul.

Gia đình Song Jae Rim chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap rằng họ muốn tổ chức tang lễ riêng tư, chỉ có sự tham dự của các thành viên trong gia đình và không đưa ra nguyên nhân tử vong.

Sau khi tin tức về cái chết của nam diễn viên được lan truyền, cư dân mạng tưởng nhớ người quá cố trên tài khoản cá nhân của anh. Bài đăng gần đây nhất của Song Jae Rim là bức ảnh selfie trước gương từ tháng 1, cùng dòng chữ "bắt đầu hành trình dài" ở phần giới thiệu bản thân.

Diễn viên Park Ho San, người có mối quan hệ thân thiết với Song Jae Rim bày tỏ sự đau buồn: "Tôi thực sự đang phát điên, Jae Rim. Tôi không thể tin được cậu đã ra đi. Tôi xin lỗi vì không thể liên lạc và chăm sóc cho cậu".

Song Jae Rim, qua đời ở tuổi 39, sinh năm 1985, ra mắt với tư cách là diễn viên với vai phụ trong bộ phim Actresses năm 2009. Tên tuổi anh được biết đến rộng rãi hơn nhờ Mặt trăng ôm mặt trời (2012). Kể từ đó, anh tích cực tham gia các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Surfing House, I Wanna Your Song, Queen Woo, The Suspect, Decoy...

Anh từng tham gia We Got Married cùng với nữ diễn viên Kim So Eun năm 2014. Dự án gần đây nhất của anh là bộ phim truyền hình My Military Valentine được phát hành trên nền tảng OTT vào tháng 6/2023.

Hà Trang